*23:36JST 【市場反応】米11月雇用統計/10月小売売上高、ドル売り買い交錯

米労働省が発表した11月雇用統計で失業率は4.6％と、予想4.5％以上に上昇し、21年9月来で最高に達した。11月非農業部門雇用者数は前月比＋6.4万人。伸びは10月－10.5万人から予想以上にプラス改善した。10月は政府機関閉鎖により、連邦職員削減が拡大。

同時刻に発表された10月小売売上高は前月比＋0％。伸びは、9月＋0.1％から鈍化し予想も下回った。5月来の低水準。一方で、国内総生産（GDP）の算出に用いられる外食・自動車・建材・給油を除いた小売売上高は前月比＋0.8％と、9月―0.1％からプラス成長に予想以上に改善。10－12月期のGDP成長にプラスに寄与した可能性が示された。

米12月ニューヨーク連銀サービス業活動は－20.0と、11月―21.7から改善。ただ、15カ月連続のマイナスとなった。

結果を受けて米国債相場は上下に振れた。10年債利回りは4.14％まで低下後、4.19％まで上昇。ドルも売り買いが交錯し、ドル・円は154円40銭まで下落後、155円00銭まで反発した。ユーロ・ドルは1.1795ドルまで上昇後、1.1757ドルまで反落。ポンド・ドルは1.3456ドルまで上昇後、1.3411ドルまで反落した。

【経済指標】

・米・11月非農業部門雇用者数：＋6.4万人（予想：+5万人、10月－10.5万人）

・米・11月失業率：4.6％（予想：4.5％）

・米・10月小売売上高：前月比＋0％（予想＋0.1％、9月：＋0.1％←＋0.2％）

・米・12月ニューヨーク連銀サービス業活動：－20.0（11月―21.7）《KY》