出来高変化率ランキング（13時台）～アセンテック、コロンビアなどがランクイン

2025年12月16日 13:55

記事提供元：フィスコ

*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アセンテック、コロンビアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月16日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4438＞ Welby　　　　 　941400 　3554.18　 374.49% 0.0957%
＜7992＞ セーラー　　　　　 　7675700 　34301.8　 345.72% 0.1904%
＜2842＞ iFナ100ベ　　 　48464 　34655.081　 318.96% 0.0143%
＜3565＞ アセンテック　　　 　2742400 　289415.58　 287.46% 0.1724%
＜7615＞ 京きもの　　　　　 　3935800 　82773.14　 225.59% 0.0375%
＜2249＞ iF500Wベ　　 　27572 　42328.82　 211.06% 0.0182%
＜4666＞ パーク24　　　　 　5758800 　1674943.04　 210.83% 0.1016%
＜4746＞ 東計電算　　　　　 　137800 　94212.7　 197.93% -0.0182%
＜5136＞ tripla　　　 　564800 　167918.9　 194.95% 0.1371%
＜3475＞ グッドコムA　　　 　2529100 　887157.04　 179.45% 0.118%
＜3593＞ ホギメディ　　　　 　650700 　1181912.6　 167.35% -0.0237%
＜3449＞ テクノフレックス　 　260500 　143987.18　 149.23% 0.0062%
＜3134＞ Hamee　　　　 　448100 　70502.94　 146.61% -0.1395%
＜5535＞ ミガロHD　　　　 　2742600 　245542.32　 144.73% 0.0584%
＜4676＞ フジHD　　　　　 　1980500 　2051555.64　 140.75% 0.0317%
＜4116＞ 大日精　　　　　　 　132000 　136078.9　 136.08% 0.0227%
＜212A＞ フィットイージ　　 　853100 　605037.46　 135.97% -0.0255%
＜9279＞ ギフトHD　　　　 　375200 　331640　 134.51% 0.0249%
＜6664＞ オプトエレクト　　 　996100 　122335.9　 128.89% -0.0151%
＜1434＞ JESCO　　　　 　HD 　97800　 4785954.00% 1.2432%
<5590> ネットスターズ　　 　473500 　116853.8　 124.18% -0.1025%
<2930> 北の達人　　　　　 　1228900 　53023.94　 115.06% 0.0075%
<3963> シンクロフード　　 　699600 　141957.46　 113.93% 0.0826%
<146A> コロンビア　　　　 　148700 　203249.2　 110.86% 0.0015%
<4917> マンダム　　　　　 　642000 　643047.24　 108.47% 0.1115%
<2513> NF外株　　　　　 　145882 　137170.972　 105.12% -0.0095%
<4658> 日本空調　　　　　 　1071400 　434386.64　 104.13% 0.0033%
<8894> REVOLUTI　 　1364600 　34601.78　 100.10% -0.0526%
<4446> Link－UG　　 　1960900 　786049.94　 99.81% 0.151%
<442A> クラシコ　　　　　 　95400 　69160.54　 98.55% -0.0341%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

