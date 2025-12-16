関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～アセンテック、コロンビアなどがランクイン
*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アセンテック、コロンビアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月16日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4438＞ Welby 941400 3554.18 374.49% 0.0957%
＜7992＞ セーラー 7675700 34301.8 345.72% 0.1904%
＜2842＞ iFナ100ベ 48464 34655.081 318.96% 0.0143%
＜3565＞ アセンテック 2742400 289415.58 287.46% 0.1724%
＜7615＞ 京きもの 3935800 82773.14 225.59% 0.0375%
＜2249＞ iF500Wベ 27572 42328.82 211.06% 0.0182%
＜4666＞ パーク24 5758800 1674943.04 210.83% 0.1016%
＜4746＞ 東計電算 137800 94212.7 197.93% -0.0182%
＜5136＞ tripla 564800 167918.9 194.95% 0.1371%
＜3475＞ グッドコムA 2529100 887157.04 179.45% 0.118%
＜3593＞ ホギメディ 650700 1181912.6 167.35% -0.0237%
＜3449＞ テクノフレックス 260500 143987.18 149.23% 0.0062%
＜3134＞ Hamee 448100 70502.94 146.61% -0.1395%
＜5535＞ ミガロHD 2742600 245542.32 144.73% 0.0584%
＜4676＞ フジHD 1980500 2051555.64 140.75% 0.0317%
＜4116＞ 大日精 132000 136078.9 136.08% 0.0227%
＜212A＞ フィットイージ 853100 605037.46 135.97% -0.0255%
＜9279＞ ギフトHD 375200 331640 134.51% 0.0249%
＜6664＞ オプトエレクト 996100 122335.9 128.89% -0.0151%
＜1434＞ JESCO HD 97800 4785954.00% 1.2432%
<5590> ネットスターズ 473500 116853.8 124.18% -0.1025%
<2930> 北の達人 1228900 53023.94 115.06% 0.0075%
<3963> シンクロフード 699600 141957.46 113.93% 0.0826%
<146A> コロンビア 148700 203249.2 110.86% 0.0015%
<4917> マンダム 642000 643047.24 108.47% 0.1115%
<2513> NF外株 145882 137170.972 105.12% -0.0095%
<4658> 日本空調 1071400 434386.64 104.13% 0.0033%
<8894> REVOLUTI 1364600 34601.78 100.10% -0.0526%
<4446> Link－UG 1960900 786049.94 99.81% 0.151%
<442A> クラシコ 95400 69160.54 98.55% -0.0341%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク