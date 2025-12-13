「ミスド」は年14%成長のドーナツ市場で国内首位級、純利益20%増を目指す成長戦略

【基本情報】株価:4,268円(12月12日終値)/配当利回り:2.69%





国内の注目銘柄を紹介する新連載「ログミーFinanceの#銘柄発掘」。ビジネスモデルやファンダメンタルズの分析を通じて、中長期で保有できる優良銘柄の見極め方が身につく実践的シリーズです。今回は、ダスキンを取り上げます。

ミスドとダスキンが事業の2本柱

ダスキン(4665)は、清掃用品レンタルや家事代行などを行う「訪販グループ」と、ミスタードーナツなどを展開する「フードグループ」を二本柱とするフランチャイズ企業です。2025年3月期のセグメント売上構成は、訪販グループ約57パーセント、フードグループ約35パーセント、その他約9パーセントとなっています。

セグメント営業利益の約6割を稼ぎ出すフードグループが成長エンジン

一般的には訪販グループのサービスの印象が大きいものの、同社の成長エンジンはセグメント営業利益ベースで全体の約6割を稼ぎ出すフードグループです。同グループの主力であるミスタードーナツは国内約1,000店規模のフランチャイズチェーンで、直営のほか、原材料とノウハウを加盟店に供給し、原材料売上とロイヤルティが本部の売上になります。ドーナツチェーン市場は2021年から2024年にかけて年平均約14パーセントで成長しており、ミスタードーナツは成長が続くドーナツ市場の中で大規模チェーンならではの仕入れ力と商品開発力を武器に国内首位級のシェアを維持しています。

営業利益率2桁台の高収益体質、「もっちゅりん」ブームで話題

また、スケールメリットによりフードグループの営業利益率は2桁台と高水準であり、高いシェアを背景に値上げや新商品の投入をしやすいことが高い収益性につながっています。近時は期間限定商品の「もっちゅりん」が全国で大ブームを巻き起こしました。

中期計画で売上2,078億円・純利益106億円、ミスタードーナツの国内外成長が柱

中期経営計画「中期経営方針2028」では、2028年3月期に売上高2,078億円(2025年3月期比プラス10.1パーセント)、純利益106億円(同プラス20.3パーセント)、ROE7パーセント以上を掲げ、その柱にミスタードーナツの国内・海外成長を据えています。シンガポールや香港では現地企業とマスターフランチャイズ契約(一定エリアの展開権を一括付与する契約)を結び、比較的軽い投資負担でブランド浸透とロイヤルティ収入の積み上げを狙います。訪販グループは家庭用・事業所用マット・モップなどダストコントロール商品で圧倒的なシェアを持つ安定基盤としての役割を担い、成長はフードグループが主導する構図と見られます。

配当性向60%またはDOE3.0%、配当利回り約2%台後半で安定インカム

株主還元面では、「中期経営方針2028」期間中の配当方針を「配当性向60パーセントまたはDOE(自己資本配当率)3.0パーセントのいずれか高い方」と設定しており、足元の配当利回りは約2パーセント台後半となっています。安定的な配当方針に加え、景気に左右されにくい訪販グループと高成長のフードグループの組み合わせで企業成長にも期待できるため、中長期での保有を検討しやすい銘柄だと言えるでしょう。

執筆者プロフィール

執筆:西田哲郎

ライター・コンテンツディレクター。投資歴15年。『神の手』の某社で大きな損失を出したことをきっかけにイナゴを卒業、ビジネスモデルとファンダメンタルズ重視の手法に切り替える。業界紙やスタートアップを経てフリーで投資情報メディアやM&A情報サイトの立ち上げに関わり、現在は主に週刊誌で投資や経済関連の記事を執筆。





※記事内容、企業情報は2025年12月5日時点の情報です。



※当記事内容に関連して投資等に関する決定を行う場合は、ご自身の判断で行うものとし、当該判断について当社は一切の責任を負わないものとします。なお、文中に特定の銘柄の投資を推奨するように読み取れる内容がある可能性がございますが、当社および執筆者が投資を推奨するものではありません。