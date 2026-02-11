関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比250円高の57850円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.40円換算）で、リクルートHD＜6098＞、本田技研工業＜7267＞、富士フィルム＜4901＞などが下落し、やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比250円高の57850円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は52.27ドル高の50188.14ドル、ナスダックは136.19ポイント安の23102.48で取引を終了した。小売売上高が予想を下回る低調な結果を受け利下げ期待と景気減速懸念が交錯し、寄り付き後、まちまち。その後、2名の連邦準備制度理事会（FRB）高官がインフレを懸念し、政策金利を当面据え置くべきと主張すると、利下げ期待が後退しナスダックは下落に転じた。ダウはプラス圏を維持し連日で過去最高値を更新しまちまちで終了。
10日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円21銭から154円06銭まで下落し、154円39銭で引けた。米小売売上高や10-12月期雇用コスト指数（ECI）が予想を下回り、年内の利下げを織り込むドル売りに拍車がかかった。その後、ローガン米ダラス連銀総裁やハマック米クリーブランド連銀総裁がインフレが高過ぎるため金利据え置きを支持するタカ派発言を受け、ドル売りが後退。ユーロ・ドルは1.1929ドルまで上昇後、1.1887ドルまで下落し、1.1896ドルで引けた。
10日のNY原油先物3月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.40ドル（－0.62％）の63.96ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（10日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
4911 (SSDOY) 資生堂 19.99 3086 303.5 10.9
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.61 2256 178 8.5
7
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1490 33 2.2
6
6146 (DSCSY) ディスコ 49.90 77046 1676 2.2
2
6501 (HTHIY) 日立製作所 37.25 5751 101 1.7
9
「ADR下落率上位5銘柄」（10日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 6948 -412 -5.6
0
8830 (SURYY) 住友不動産 14.00 4323 -796 -15.5
5
7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2548 -346 -11.9
6
■そのたADR（10日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 238.24 37.98 3678 -
36
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 19.39 0.18 2994 -
40
8035 (TOELY) 東京エレク 134.88 1.88 41651 1
51
6758 (SONY.N) ソニー 22.83 0.50 3525 -
35
9432 (NTTYY) NTT 24.86 0.37 154
0.2
8058 (MTSUY) 三菱商事 33.26 0.76 5135
-2
6501 (HTHIY) 日立製作所 37.25 -0.93 5751 1
01
9983 (FRCOY) ファーストリテ 44.69 0.77 69001 4
91
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.82 4759
54
4063 (SHECY) 信越化学工業 17.53 0.40 5413 -
36
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.96 0.56 1078 -10
62
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 23.42 0.21 6027 -1
07
8031 (MITSY) 三井物産 712.50 17.02 5501
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 -1.00 6948 -4
12
4568 (DSNKY) 第一三共 19.11 0.09 2951 -3
2.5
9433 (KDDIY) KDDI 16.53 0.19 2552 -
28
7974 (NTDOY) 任天堂 14.40 0.23 8893 -
37
8766 (TKOMY) 東京海上HD 40.48 0.83 6250 -
12
7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.21 -0.54 1606 -6
3.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.58 -0.24 6046
1
6902 (DNZOY) デンソー 13.91 0.06 2148
0
4519 (CHGCY) 中外製薬 29.25 -0.18 9032
10
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.93 0.19 2768
-6
8411 (MFG.N) みずほFG 9.94 0.14 7674 -1
44
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.15 0.19 18760
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.10 0.37 5589
8
7741 (HOCPY) HOYA 183.70 4.70 28363 2
38
6503 (MIELY) 三菱電機 75.25 0.27 5809
-5
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.71 0.13 3307 -
12
7751 (CAJPY) キヤノン 31.95 0.06 4933
4
6273 (SMCAY) SMC 22.35 0.76 69017 3
97
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 20.05 0.01 3096
7
6146 (DSCSY) ディスコ 49.90 2.40 77046 16
76
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.99 -0.04 2314 -1
3.5
8053 (SSUMY) 住友商事 42.78 1.55 6605
59
6702 (FJTSY) 富士通 26.61 0.64 4109 -
14
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 123.21 11.61 19024 -6
46
5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.16 0.05 3755
-9
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.61 0.00 2256 1
78
8002 (MARUY) 丸紅 40.55 -346.75 626 -55
60
6723 (RNECY) ルネサス 9.80 -0.17 3026 4
3.5
6954 (FANUY) ファナック 22.19 0.16 6852
52
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 27.03 0.03 4173
-6
8801 (MTSFY) 三井不動産 40.60 1.60 2090
-2
6301 (KMTUY) 小松製作所 48.20 -0.18 7442
12
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.78 0.01 3020 -
30
6594 (NJDCY) 日本電産 3.83 0.06 2365 -
22
6857 (ATEYY) アドバンテスト 179.10 0.70 27653 -
22
4543 (TRUMY) テルモ 13.63 0.28 2104
-8
8591 (IX.N) オリックス 35.30 1.31 5450
21
（時価総額上位50位、1ドル154.4円換
算）《AN》
