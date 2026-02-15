*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：【バリュー株に資金流入】高市政権躍進の中で光る６銘柄【FISCOソーシャルレポーター】

2026年2月8日10時に執筆

日本が解散総選挙の準備でてんやわんやの時期に米FRBの次期議長にケビン・ウォーシュ氏が指名されたとの報道もありました。株高は嬉しい反面、急な調整には気をつけたいですねぇ。

改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。

日本の株式市場は2月3日に日経平均54782.83円を付けて最高値を更新しました。その後は寄り付きで前日より大きく下げたかと思いきや終値は大きく上げて終わるなど、材料の有無に関わらずやたら動いている印象もあります。

一方米国でも、2月6日のNYダウ終値で50115.67ドルを記録し史上初5万ドル台に乗りました。日米の首相株価指数が揃って史上最高値を記録したのは投資家にとってポジティブですねぇ。ところで先日、トランプ大統領が次期FRB議長にケビン・ウォーシュ氏を指名しました。ウォーシュ氏は過去の発言からタカ派と言われておりましたが、最近は利下げ支持の発言も目立ち、市場としては不透明感が広がったようです。トランプ大統領の意向に沿う金融政策となるのか…。現パウエル議長の任期は5月までの予定です。

さて、相場は相変わらず不安定で、成長戦略に関連するテーマ株と安定した業績で底堅いチャートのバリュー株も物色されております。ただ、PER・PBRが割安で放置されているだけの魅力に欠けるバリュー銘柄は投資対象から外しましょう。

強気相場でしっかりと上げて、地合いが悪化してもダメージが少ない銘柄が理想ですな。勝率が低い勝負はせずに、自信があるところにしかるべきタイミングで投資するメリハリが必要かもしれません。というわけで、業績堅調なバリュー株を今回はチェックです。

自動車向け主力のゴム・化学品商社である三洋貿易＜3176＞は、先日南鳥島でレアアースの採掘に成功した「ちきゅう」向けに採鉱機・揚泥管・浮力体及び遠隔操作無人探査機（ROV）に納入した事で材料視されました。ここから上昇トレンドを形成するか監視中。

2月3日の3Q決算で上方修正を発表した日本信号＜6741＞は、高値圏でもPER・PBRが割安水準ですな。26年3月期は最高益予想で、業績も好調な様子。昨年11月の2Q決算では受注残が1172億円と中間期で過去最高と発表しており、これが特需なのか今後も継続していくのか注視していきたいところです。業務用清掃ロボ関連としても思惑あり。

自動車ラジエターが主力のティラド＜7236＞も業績好調で直近の決算で上方修正しましたな。米国の関税に関しても懸念が払拭され、円安が追い風になるか。AIデータセンター向け空冷用熱交換器でも思惑がある模様。

服飾付属品の商社のモリト＜9837＞は、着実に業績拡大しているバリュー株ですねぇ。その業績を反映するようにチャートもじわじわと上昇トレンドを形成しており昨年来高値を更新中。PBRやROE向上への取組みを発表するなど、投資家も好感しております。

サーバー用途の大手GPUメーカー向けAIサーバー用ソケットが業績寄与しているエンプラス＜6961＞も直近で昨年来高値を更新しました。株価が高く手を出しにくい水準ではありますが、押し目を狙ってみたいところです。

最後は鮮やかな上昇トレンドを形成している東京ラヂエーター製造＜7235＞で締めさせて頂きます。業績好調で高値圏でもPER・PBRは割安水準です。2月10日の決算を通過して、チャートがどうなるか監視を強めて参ります。

さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。

