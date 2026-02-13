*07:32JST 12日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は大幅続落、AIによる混乱懸念が再燃

■NY株式：米国株式市場は大幅続落、AIによる混乱懸念が再燃

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は669.42ドル安の49451.98ドル、ナスダックは469.32ポイント安の22597.15で取引を終了した。

経済指標が冴えず根強い利下げ期待に、寄り付き後、上昇。人工知能（AI）技術により企業の競争激化の脅威がソフトウエアセクターのみならず、広範なセクターに広がり、相場は大幅下落に転じた。終日軟調に推移し、終了。セクター別では食・生活必需品小売や公益事業が上昇した一方、不動産管理・開発、テクノロジー・ハード・機器が下落した。

ファーストフード・チェーンのマクドナルド（MCD）は第4四半期決算で既存店売上高が予想を上回り、上昇。運送会社のフェデックス（FDX）は投資判断引き上げで、上昇。靴メーカーのクロックス（CROX）は第4四半期決算で調整後の1株当たり利益や通期見通しが予想を上回り、上昇。インフラソフトウエア会社のファストリー（FSLY）は第4四半期の1株当たり利益が予想の2倍となったほか、強い見通しを好感し、上昇。ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ（CSCO）は第2四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったが、第3四半期の見通しでAIが支援した強い売り上げ予想にもかかわらず、半導体メモリー価格の高騰がひびき利益率見通しが予想に満たず、下落。

携帯端末のアップル（AAPL）は近く発表が期待されていた「Siri」刷新版導入計画が難航しているとの報道や連邦取引委員会（FTC）が同社のニュースプラットフォームが組織的に左派系ニュースメディアを優遇し、保守系情報源からのコンテンツを抑制しているとの疑惑について、連邦取引委員会法に違反している可能性を警告したため、下落。商業不動産のCBREグループ（CBRE）は第4四半期決算で、調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）やXAIの最高経営責任者（CEO）のマスク氏がAIによる潜在的なオフィススペースの需要鈍化を警告したため警戒感に、下落。暗号資産の取引プラットフォームを提供するコインベース・グローバル（COIN）は同相場の下落やアナリストが同社の投資判断を2段階引き下げ、下落。

半導体関連のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は取引終了後に四半期決算を発表。内容が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米中古住宅販売戸数の減少を受けて利下げ観測強まる

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円76銭から152円37銭まで下落し、152円74銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想を上回り労働市場への懸念が再燃、さらに1月中古住宅販売件数も予想を下回ったため長期金利低下でドル売りに拍車がかかった。

ユーロ・ドルは1.1890ドルへ上昇後、1.1856ドルまで下落し、1.1871ドルで引けた。ユーロ・円は182円54銭へ上昇後、180円81銭まで下落。株安に連れリスク回避の円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3671ドルへ上昇後、1.3605ドルまで下落した。英中銀の利下げ観測が上値を抑制した。ドル・スイスは0.7702フランから0.7672フランまで下落。

■NY原油：反落、地政学的リスクに対する警戒感は低下

12日のNY原油先物3月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月

限は、前営業日比－1.79ドル（－2.77％）の62.84ドルで通常取引を終了した。時間

外取引を含めた取引レンジは62.39－65.10ドル。アジア市場の中盤にかけて65.10ド

ルまで買われたが、中東地域おける地政学的リスクが一段と高まる可能性は低いと

の見方が広がり、売りが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引で62.39ドルま

で値を下げた。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 52.52ドル -1.33ドル（-2.46％）

モルガン・スタンレー（MS） 168.06ドル -8.62ドル（-4.87％）

ゴールドマン・サックス（GS）904.55ドル -40.04ドル（-4.23％）

インテル（INTC） 46.48ドル -1.81ドル（-3.74％）

アップル（AAPL） 261.73ドル -13.77ドル（-4.99％）

アルファベット（GOOG） 309.37ドル -1.96ドル（-0.62％）

メタ（META） 649.81ドル -18.88ドル（-2.82％）

キャタピラー（CAT） 758.29ドル -16.71ドル（-2.15％）

アルコア（AA） 60.51ドル -2.64ドル（-4.18％）

ウォルマート（WMT） 133.64ドル +4.87ドル（+3.78％）《YY》