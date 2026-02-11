*10:21JST 米国株式市場はまちまち、FRB高官のタカ派発言が重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（10日）

FEB10

Ｏ 57350（ドル建て）

Ｈ 58515

Ｌ 57030

Ｃ 57900 大証比+300（イブニング比-290）

Vol 5501



FEB10

Ｏ 57300（円建て）

Ｈ 58480

Ｌ 56965

Ｃ 57850 大証比+250（イブニング比-340）

Vol 37783

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（10日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.40円換算）で、リクルートHD＜6098＞、本田

技研工業＜7267＞、富士フィルム＜4901＞などが下落し、やや売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 238.24 37.98 3678 -

36

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 19.39 0.18 2994 -

40

8035 (TOELY) 東京エレク 134.88 1.88 41651 1

51

6758 (SONY.N) ソニー 22.83 0.50 3525 -

35

9432 (NTTYY) NTT 24.86 0.37 154

0.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 33.26 0.76 5135

-2

6501 (HTHIY) 日立製作所 37.25 -0.93 5751 1

01

9983 (FRCOY) ファーストリテ 44.69 0.77 69001 4

91

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.82 4759

54

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.53 0.40 5413 -

36

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.96 0.56 1078 -10

62

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 23.42 0.21 6027 -1

07

8031 (MITSY) 三井物産 712.50 17.02 5501

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 -1.00 6948 -4

12

4568 (DSNKY) 第一三共 19.11 0.09 2951 -3

2.5

9433 (KDDIY) KDDI 16.53 0.19 2552 -

28

7974 (NTDOY) 任天堂 14.40 0.23 8893 -

37

8766 (TKOMY) 東京海上HD 40.48 0.83 6250 -

12

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.21 -0.54 1606 -6

3.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.58 -0.24 6046

1

6902 (DNZOY) デンソー 13.91 0.06 2148

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 29.25 -0.18 9032

10

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.93 0.19 2768

-6

8411 (MFG.N) みずほFG 9.94 0.14 7674 -1

44

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.15 0.19 18760

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.10 0.37 5589

8

7741 (HOCPY) HOYA 183.70 4.70 28363 2

38

6503 (MIELY) 三菱電機 75.25 0.27 5809

-5

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.71 0.13 3307 -

12

7751 (CAJPY) キヤノン 31.95 0.06 4933

4

6273 (SMCAY) SMC 22.35 0.76 69017 3

97

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 20.05 0.01 3096

7

6146 (DSCSY) ディスコ 49.90 2.40 77046 16

76

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.99 -0.04 2314 -1

3.5

8053 (SSUMY) 住友商事 42.78 1.55 6605

59

6702 (FJTSY) 富士通 26.61 0.64 4109 -

14

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 123.21 11.61 19024 -6

46

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.16 0.05 3755

-9

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.61 0.00 2256 1

78

8002 (MARUY) 丸紅 40.55 -346.75 626 -55

60

6723 (RNECY) ルネサス 9.80 -0.17 3026 4

3.5

6954 (FANUY) ファナック 22.19 0.16 6852

52

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 27.03 0.03 4173

-6

8801 (MTSFY) 三井不動産 40.60 1.60 2090

-2

6301 (KMTUY) 小松製作所 48.20 -0.18 7442

12

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.78 0.01 3020 -

30

6594 (NJDCY) 日本電産 3.83 0.06 2365 -

22

6857 (ATEYY) アドバンテスト 179.10 0.70 27653 -

22

4543 (TRUMY) テルモ 13.63 0.28 2104

-8

8591 (IX.N) オリックス 35.30 1.31 5450

21

（時価総額上位50位、1ドル154.4円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

4911 (SSDOY) 資生堂 19.99 3086 303.5 10.9

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.61 2256 178 8.5

7

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1490 33 2.2

6

6146 (DSCSY) ディスコ 49.90 77046 1676 2.2

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 37.25 5751 101 1.7

9

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 6948 -412 -5.6

0

8830 (SURYY) 住友不動産 14.00 4323 -796 -15.5

5

7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2548 -346 -11.9

6



「米国株式市場概況」（10日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50188.14 前日比：52.27

始値：50193.49 高値：50512.79 安値：50115.03

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23102.47 前日比：-136.20

始値：23271.22 高値：23310.73 安値：23089.10

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6941.81 前日比：-23.01

始値：6974.49 高値：6986.83 安値：6937.53

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.796％ 米10年国債 4.147％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は52.27ドル高の50188.14ドル、ナスダックは13

6.19ポイント安の23102.48で取引を終了した。

小売売上高が予想を下回る低調な結果を受け利下げ期待と景気減速懸念が交錯し、

寄り付き後、まちまち。その後、2名の連邦準備制度理事会（FRB）高官がインフレ

を懸念し、政策金利を当面据え置くべきと主張すると、利下げ期待が後退しナスダ

ックは下落に転じた。ダウはプラス圏を維持し連日で過去最高値を更新しまちまち

で終了。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方、食・生活必需品小

売が下落した。

ソフトウエア・ソリューション会社のデータドッグ（DDOG）は第4四半期決算で調整

後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。ホテルチェーン運営のマリオット・イン

ターナショナル（MAR）は同社ブランドのクレジットカードの手数料値上げや第4四

半期決算で海外の需要が堅調で、通期の見通しが予想を上回り、上昇。音楽配信の

スポティファイ・テクノロジー（SPOT）は第4四半期の決算内容が予想を上回ったほ

か、月間平均アクティブユーザー数（MAU）の伸びが過去最大を記録し、上昇。テク

ノロジ―会社のアップラビン（APP）は金融出版社が同社に対する国際犯罪組織との

関連性を主張した情報を撤回、主要株主に謝罪したとの報道で、上昇。

メディアのパラマウント・スカイダンス（PSKY）は同業のウォーナー・ブラザー

ス・ディスカバリー（WBD）買収ビッドを強化し、上昇。ウォーナー・ブラザーズ・

ディスカバリー（WBD）や競合の動画配信のネットフリックス（NFLX）もそれぞれ上

昇した。。飲料会社のコカ・コーラ（KO）は売り上げが低迷し、第4四半期決算で収

益の伸びが予想を下回り、下落。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）

は人工知能（AI）能力強化に向け、社債発行による資金調達計画が報じられ、下

落。

自動車メーカーのフォード・モーター（F）は取引終了後、四半期決算を発表。内容

が予想を下回ったが、26年の収益回復予想に時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》