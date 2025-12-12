*08:54JST 米国株式市場はまちまち 利下げ好感とAIバブル懸念再燃が交錯

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）

DEC12

Ｏ 50980（ドル建て）

Ｈ 50980

Ｌ 49990

Ｃ 50895 大証比+695（イブニング比+5）

Vol 615



DEC12

Ｏ 50975（円建て）

Ｈ 50980

Ｌ 49950

Ｃ 50890 大証比+690（イブニング比+0）

Vol 5375

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）

ADR市場では、対東証比較（ドル155.90円換算）で、三菱UFJFG＜8306＞、トヨタ自動

車＜7203＞、伊藤忠商事＜8001＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 203.56 2.78 3166 5

6

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.00 0.15 2488 49.5

8035 (TOELY) 東京エレク 105.05 -1.77 32675 7

5

6758 (SONY.N) ソニー 26.73 -0.35 4157 5

7

9432 (NTTYY) NTT 24.99 0.09 155 -0.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.25 0.23 3771 5

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.54 -0.21 4905 9

9

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.02 0.09 56018 46

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 59.05 -0.35 18367 1142

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.92 -0.54 4641 3

1

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 124.89 1.90 9711 14

1

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.99 0.15 4922 81

8031 (MITSY) 三井物産 591.67 34.42 4601 5

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 1.00 8554 423

4568 (DSNKY) 第一三共 21.69 -0.24 3373 1

3

9433 (KDDIY) KDDI 17.35 0.02 2698 4

7974 (NTDOY) 任天堂 18.60 0.07 11571 17

1

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.20 0.27 5630 76

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.83 0.27 1598 2

6

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.49 -0.11 5751 2

3

6902 (DNZOY) デンソー 13.57 0.16 2110 13.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.05 0.89 8414 3

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.01 -0.15 2801

9

8411 (MFG.N) みずほFG 7.35 0.05 5715 144

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.66 0.19 19689 7

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.39 0.01 4476

5

7741 (HOCPY) HOYA 153.48 0.57 23869 394

6503 (MIELY) 三菱電機 59.95 0.31 4662 5

9

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.78 -0.17 3353 4

6

7751 (CAJPY) キヤノン 30.40 -0.03 4728 4

8

6273 (SMCAY) SMC 18.40 -0.27 57231 561

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.10 0.00 1726 -333.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 32.30 1.00 50233 90

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.71 0.33 2132 11.5

8053 (SSUMY) 住友商事 34.49 1.20 5364 7

7

6702 (FJTSY) 富士通 26.41 0.00 4107 4

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.20 3.60 17916 20

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.22 0.05 7222 5

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1555 -23.

5

8002 (MARUY) 丸紅 288.93 4.16 4493 5

8

6723 (RNECY) ルネサス 6.96 -0.04 2165 27.

5

6954 (FANUY) ファナック 19.55 -0.22 6081 8

5

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.39 0.43 3638 42

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.50 0.00 1788 1

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.28 -0.13 5020 5

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.10 0.33 3453 1

9

6594 (NJDCY) 日本電産 2.84 -0.46 1767 -22

8

6857 (ATEYY) アドバンテスト 138.10 6.50 21477 43

7

4543 (TRUMY) テルモ 14.78 -0.14 2299

1

8591 (IX.N) オリックス 28.56 0.40 4442 10

2

（時価総額上位50位、1ドル155.52円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1166 89 8.26

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 59.05 18367 1142 6.63

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8554 423 5.20

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.04 1406 50.5 3.73

2503 (KNBWY) キリンHD 15.25 2372 62.5 2.71

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7154 -437 -5.7

6

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2754 -158.5 -5.4

4

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1392 -25.5 -1.8

0



「米国株式市場概況」（11日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48704.01 前日比：646.26

始値：48082.90 高値：48756.34 安値：48082.90

年初来高値：48704.01 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23593.86 前日比：-60.30

始値：23509.22 高値：23606.70 安値：23308.95

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6901.00 前日比：14.32

始値：6861.30 高値：6903.46 安値：6833.45

年初来高値：6901.00 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.8％ 米10年国債 4.15％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は646.26ドル高48704.01ドル、ナスダックは60.

30ポイント安23593.86で取引を終了した。

ダウは終日プラス圏でしっかりとした展開、前日の追加利下げを素直に好感する買

いが相場を支え最高値を更新した。ナスダックは終日軟調。前日に発表されたオラ

クルの第2四半期決算の内容がAIバブル懸念を再燃させ、AI関連株へ売りが波及し

た。セクター別では保険が上昇、半導体・同製造装置が下落した。

法人向けソフト開発のオラクル（ORCL）が急落。AI関連の投資拡大の一方、売上高

が市場予想に届かなかったことから積極的なAI投資への懸念が浮上した。医薬品開

発・製造のイーライリリー（LLY）は開発中の次世代肥満症治療薬が既存薬より大幅

な減量効果を見込める可能性が出てきたと伝わり上昇した。

ネットワークテクノロジー企業のシエナ（CIEN）は2026年度第1四半期について市場

予想を上回る売上高見通しを示し大幅高。VISA（V）は一部金融機関が投資判断を中

立から買いに引き上げたことが支援材料となり上昇。ジョンソン・エンド・ジョン

ソン(JNJ)は目標株価が引き上げられ上昇した。

半導体・ソフトウェアのブロードコム（AVGO）が決算を発表、第1四半期の売上高見

通しなどが市場予想を上回り、時間外で買われている。



HorikoCapitalManagementLLC《FA》