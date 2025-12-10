*18:09JST ギックス---ＫＩＴＴＥ丸の内、来館者データ活用に向け「マイグル」を導入

ギックス＜9219＞は5日、同社が提供するゲーミフィケーション×データによる習慣化促進プラットフォーム「マイグル（Mygru）」が、JR東京駅直結の商業施設「ＫＩＴＴＥ丸の内」に出店する店舗による組合「ＫＩＴＴＥ丸の内テナント会」に導入されたと発表した。

「ＫＩＴＴＥ丸の内」では、ワーカーや観光客、週末利用者など多様な来館者の特性や行動を把握し、精度の高いマーケティング施策に活用することが求められていた。特に、需要の高い近隣ワーカーのランチ利用に加え、ディナータイムの利用状況やワーカー以外の来館者層の動向を可視化することが課題となっていた。

こうした背景のもと導入された「マイグル」は、既存のLINE公式アカウントを活用できる点や、特典提供による自然な利用促進が可能なゲーミフィケーション設計が評価された。12月1日開始のキャンペーンでは、紙で行っていたスタンプラリーをLINEミニアプリとマイグルによりデジタル化し、ランチ利用者の行動データを取得する。

加えて、ゲーム感覚で参加できる仕組みによりディナー帯の利用促進を図るほか、アンケートによる来館者像の把握を通じて、今後の施策設計に資するデータの可視化も支援していく。