ファンデリー、シンセルクリニック総院長の武内晋司郎先生が骨と関節の健康を守る栄養素を紹介、Webメディア「パワーアップ！食と健康」を配信

ファンデリー<3137>(東証グロース)が運営する、医師が執筆するWebメディア「パワーアップ！食と健康(第67回)」を、12月10日(水)に掲載する。

同社は、フレイル・サルコペニアを予防し、健康寿命の延伸を目的とした食生活について医師が解説する「パワーアップ！食と健康」を運営している。第67回はシンセルクリニックの武内晋司郎先生が執筆した。武内先生は三重大学医学部卒業後、済生会中津病院、淀川キリスト教病院などで整形外科医としての経験を積んだ。その後、2023年にシンセルクリニックを開業し、再生医療専門医として自己脂肪由来幹細胞治療、PRP療法などの最新再生医療を提供している。

■第67回 骨を強くする“食べ方”入門――一生歩ける体を目指して

骨と関節を守る栄養素として3つを紹介している。1つめは、骨の主要な構成成分であるカルシウムで、牛乳などの乳製品や小魚に豊富と説明している。2つめは、カルシウムの吸収を助けるビタミンDで、鮭やさんま、きのこに多く含まれると紹介している。3つめは、筋肉や骨の材料となるたんぱく質で、肉、魚、卵、大豆製品をバランスよく摂取することで、骨の強度を保ち、筋肉量を維持できるとしている。

■「パワーアップ！食と健康」の概要

・更新日:毎月2回(第2・第4水曜日) 次回は2025年12月24日(水)13時 (情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

