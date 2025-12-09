関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比270円安の50320円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル155.93円換算）で、東エレク<8035
>、トヨタ自動車＜7203＞、ソニーG＜6758＞、ソフトバンクG＜9984＞などが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比270円安の50320円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は215.67ドル安47,739.32ドル、ナスダックは32.22ポイント安23,545.90で取引を終了した。ダウ ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。
8日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円40銭まで下落後、155円99銭まで反発し、155円94銭で引けた。日本の財政悪化懸念や青森県沖で発生した強い地震を警戒した米ドル買い・円売りが観測された。ユーロ・ドルは1.1657ドルまで買われた後、1.1617ドルまで値下がり。ただ、その後は下げ渋り、1.1638ドルで引けた。2日のNY原油先物1月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－0.68ドル（－1.15％）の58.64ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（8日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 1715 151 9.6
5
5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1169 85 7.84
9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.62 2124 42.5 2.0
4
2802 (AJINY) 味の素 23.25 3625 70 1.9
7
6752 (PCRHY) パナソニック 12.10 1887 28.5 1.5
3
「ADR下落率上位5銘柄」（8日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.80 1684 -306 -15.3
8
8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7173 -403 -5.3
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7797 -299 -3.69
6594 (NJDCY) 日本電産 3.26 2033 -61 -2.9
1
7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2762 -64.5 -2.2
8
■そのたADR（8日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 195.21 -1.35 3044 -1
6
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.92 -0.36 2482 -16.5
8035 (TOELY) 東京エレク 106.72 -0.02 33282 12
2
6758 (SONY.N) ソニー 27.55 -0.48 4296 -
4
9432 (NTTYY) NTT 24.59 -0.22 153 -1.3
8058 (MTSUY) 三菱商事 24.55 0.01 3828
9
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.31 -0.35 4882 -2
9
9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.82 -0.72 55854 -29
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 58.86 -3.26 18356 -299
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.35 -0.21 4787 -2
3
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 119.71 0.83 9333 -3
0
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.78 -0.18 4881 -27
8031 (MITSY) 三井物産 546.34 0.49 4260 -1
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 -1.00 7797 -299
4568 (DSNKY) 第一三共 22.00 -0.22 3430
1
9433 (KDDIY) KDDI 17.11 -0.08 2668 -12
7974 (NTDOY) 任天堂 19.61 -0.33 12231 -8
9
8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.80 0.11 5582 -22
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.35 -0.08 1526 -2.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.46 -0.03 5757
3
6902 (DNZOY) デンソー 12.89 0.00 2010 -12.
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.30 -0.29 8202 -2
2
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.52 -0.16 2888 -
4
8411 (MFG.N) みずほFG 7.28 -0.07 5676 10
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.52 -0.14 19522 -23
8
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.22 0.04 4435 -2
4
7741 (HOCPY) HOYA 152.90 -1.61 23842 -83
6503 (MIELY) 三菱電機 58.88 1.38 4591 -3
0
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.82 -0.06 3374 -2
5
7751 (CAJPY) キヤノン 29.29 0.00 4567 -
9
6273 (SMCAY) SMC 18.18 0.14 56696 -104
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.80 0.20 1684 -30
6
6146 (DSCSY) ディスコ 30.60 0.90 47715 25
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.17 -0.28 2054 -14
8053 (SSUMY) 住友商事 32.32 0.52 5040 -1
5
6702 (FJTSY) 富士通 25.87 -0.21 4034 -2
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 111.27 -0.33 17350 -3
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.58 0.03 7042 -3
8
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 0.00 1715 15
1
8002 (MARUY) 丸紅 276.31 1.84 4309 -2
4
6723 (RNECY) ルネサス 6.66 -0.01 2077 -23.
5
6954 (FANUY) ファナック 18.92 -0.24 5900 -
7
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.80 0.11 3555 -28
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.40 0.50 1788 -1
1
6301 (KMTUY) 小松製作所 32.06 -0.40 4999 -3
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.40 -0.05 3243 -3
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.26 -0.03 2033 -6
1
6857 (ATEYY) アドバンテスト 130.20 -0.70 20302 5
2
4543 (TRUMY) テルモ 15.09 -0.12 2353 -16.
5
8591 (IX.N) オリックス 27.78 -0.04 4332 2
2
（時価総額上位50位、1ドル155.93円換算）《AN》
