*16:03JST 12月5日本国債市場：債券先物は133円94銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年12月限
寄付134円17銭 高値134円26銭 安値133円91銭 引け133円94銭
2年 1.046％
5年 1.419％
10年 1.934％
20年 2.907％
5日の債券先物12月限は134円17銭で取引を開始し、133円94銭で引け。
＜米国債概況＞
2年債は3.52％、10年債は4.09％、30年債は4.75％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.77％、英国債は4.43％、オーストラリア10年債は4.68％、NZ10年債は4.33％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・19：00 ユーロ圏・7-9月期域内総生産確定値（予想：前年比＋1.4％）
・22：30 加・11月失業率（予想：7.0％、10月：6.9％）
・24：00 米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：52.0、11月：51.0）
・24：00 米・9月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.8％、8月：＋2.9％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
