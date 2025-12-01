*13:51JST 芙蓉総合リース---芙蓉 ゼロカーボンシティ・サポートプログラムへ第一交通産業が賛同

芙蓉総合リース＜8424＞は28日、芙蓉リースグループが提供する「芙蓉 ゼロカーボンシティ・サポートプログラム」に、第一交通産業が賛同したことを開示した。両社が連携して、第一交通産業グループおよび「No.1タクシーネットワーク」加盟タクシー事業者を対象とした電動車(EV、PHEV、FCV等)の普及推進を通じ、地域の脱炭素化と持続可能なモビリティ社会の実現に取り組む。

芙蓉リースグループと第一交通産業は、2025年1月に中古EV活用によるタクシーのEV化推進とEV廃バッテリーの再利用の取り組みを開始し、同年8月に業務協定を締結して以降、両社は協定に基づく連携を一層深化させてきた。今後は本協定を起点に、「芙蓉 ゼロカーボンシティ・サポートプログラム」を活用し、第一交通産業グループおよび「No.1タクシーネットワーク」加盟タクシー事業者を対象としたEV、PHEV、FCV等の電動車普及を推進していく。

具体的取組みとして、本プログラムを通じ、東京地区におけるFCVリースという先進的な試みによる都市部での水素活用の推進や、観光都市沖縄においてEV導入を加速し、観光需要と地域交通を両立させる地域社会の脱炭素化実現に貢献していく。また、今後はEVバッテリーのリパーパス等の実証・導入支援を共同で推進していくとともに、タクシー営業拠点で使用する電力の再生可能エネルギー化や充電・蓄電インフラ整備などを通じた地産地消型の資源循環を通じて地域の活性化による持続可能な街づくりソリューションの構築に向けた連携を深めていく。《NH》