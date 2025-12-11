【配当利回り約4%】ユニクロ向け約6割、5カ国で年5,000万枚生産する国内最大級の縫製メーカー

【基本情報】株価:2,258円(12月10日終値)/配当利回り:3.99%





国内の注目銘柄を紹介する新連載「ログミーFinanceの#銘柄発掘」。ビジネスモデルやファンダメンタルズの分析を通じて、中長期で保有できる優良銘柄の見極め方が身につく実践的シリーズです。今回は、マツオカコーポレーションを取り上げます。

国内最大級の縫製ネットワーク、5カ国20工場超で年5,000万枚以上を生産

マツオカコーポレーション(3611)は、ユニクロを展開するファーストリテイリング向け製品を中心に、国内最大規模の縫製メーカーとして年間5,000万枚超の衣料を生産し、世界中のブランド向けに供給しています。なお、売上高の約6割がユニクロを展開するファーストリテイリンググループ向けとなっています。

世界市場は2032年に約2.3兆ドルへ、生産拠点の分散化が加速

世界のアパレル市場は2024年の約1.7兆ドルから2032年に約2.3兆ドルへ、年平均3.5パーセント成長が見込まれています。一方で人件費上昇や地政学リスクから中国一極集中を避け、ベトナムやバングラデシュなど複数拠点で調達する動きが強まっています。

一気通貫の請負体制で「品質」「コスト」「納期」を一括対応

同社は中国に加え、ミャンマー・バングラデシュ・ベトナム・インドネシアに自社工場を持ち、20工場超・約2万人の従業員で生産。また、企画段階からデザインや素材の相談に乗り、生地の手配、縫製、検品、通関・物流まで一気通貫で請け負う体制を整えています。この自社工場ネットワークと一気通貫の請負体制により、ブランド側は「品質」「コスト」「納期」を一括で任せることができます。多品種・大ロットをまとめて扱うことでスケールメリットが働き、国内外70社超のブランドのパートナーとなっている点がビジネスモデルの強みです。

新中計「BEYOND2028」で生産枚数7,800万枚、売上900億円を目指す

目下の成長ドライバーは、既存のユニクロ向けを中心に、新設したベトナムやバングラデシュ工場の稼働率を高め売上・利益を押し上げることです。新中期経営計画「BEYOND2028」では、衣類生産枚数を2026年3月期見込みの6,400万枚から2029年3月期に7,800万枚へ約22パーセント増やし、その多くをバングラデシュなどの新増設工場で賄う方針です。また、2029年3月期に売上高900億円・経常利益60億円を目標とし、2026年3月期見込みの売上740億円から約2割増の成長を目指しています。

29期連続配当、配当利回り約3.99%で株主還元を強化

株主還元面では、29期連続で配当を実施しており、2026年3月期の年間配当は1株90円を予想。新中期経営計画では配当性向35パーセントを目安に、業績に応じて株主還元を強化するとしており、足元の配当利回り約3.99パーセント(12月10日終値ベース)もインカムゲイン狙いの投資家にとって魅力的です。売上の多くをユニクロ向けが占めることは、ブランド側の戦略変更などの影響を受けやすいというリスクの裏返しでもありますが、世界衣料市場の成長とともに安定した利益成長を目指せる銘柄として、中長期の投資候補に検討できそうです。

さらに詳しく知りたい方へ――経営陣による生配信セミナーのご案内

事業内容や成長戦略に触れ、「もっと詳しく知りたい」「経営トップの考えを直接聞きたい」と感じた方へ。マツオカコーポレーション 取締役・金子 浩幸 氏が自ら最新の業績や今後の成長戦略、投資家が注目すべきポイントをライブ配信で丁寧に解説します。

また、今回のモデレーターは、元ファンドマネージャー・ディーラーとして活躍した坂本慎太郎氏。投資雑誌やラジオ番組でも人気の坂本氏が、投資家目線で経営陣に鋭く切り込みます。需給分析から中長期の相場観まで精通したプロの視点で、投資判断に直結する質問を引き出します。

視聴者からの質問もその場で受け付けており、経営者の肉声を通じて、リアルタイムで疑問も解消できる貴重なセミナーです。

参加はZoomによるオンライン配信で、どなたでも無料でご予約いただけます。

「成長領域をさらに深掘りしたい」「配当方針や現場のリアルを知りたい」と考えている方は、ぜひこの機会にご参加ください。

マツオカコーポレーションが登壇する12月20日(土)開催セミナー

タイムテーブル



・11:00～11:05



オープニング



・11:05～11:55



①コスモ・バイオ(3386)



・12:00～12:50



②ダスキン(4665)



・12:55〜13:45



③マツオカコーポレーション(3611)



・13:55〜14:45



④Macbee Planet(7095)



・14:55〜15:45



⑤ランドネット(2991)



・15:50〜16:40



⑥クイック(4318)



▼詳細・視聴予約はこちら【IRセミナー特設ページ】



※当日は投資家向けに注目テーマの解説や質疑応答などを予定しています。

▼マツオカコーポレーション最新の決算説明会全文書き起こしはこちら



執筆者プロフィール

執筆:西田哲郎

ライター・コンテンツディレクター。投資歴15年。『神の手』の某社で大きな損失を出したことをきっかけにイナゴを卒業、ビジネスモデルとファンダメンタルズ重視の手法に切り替える。業界紙やスタートアップを経てフリーで投資情報メディアやM&A情報サイトの立ち上げに関わり、現在は主に週刊誌で投資や経済関連の記事を執筆。





※記事内容、企業情報は2025年12月5日時点の情報です。



※当記事内容に関連して投資等に関する決定を行う場合は、ご自身の判断で行うものとし、当該判断について当社は一切の責任を負わないものとします。なお、文中に特定の銘柄の投資を推奨するように読み取れる内容がある可能性がございますが、当社および執筆者が投資を推奨するものではありません。