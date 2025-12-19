*08:12JST 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは65ドル高 CPI鈍化で利下げ期待高まる

■NY株式：NYダウは65ドル高 CPI鈍化で利下げ期待高まる

米国株式市場は反発。ダウ平均は65.88ドル高の47951.85ドル、ナスダックは313.04ポイント高の23006.36で取引を終了した。

11月消費者物価指数（CPI）の鈍化を好感し、寄り付き後、大幅上昇。その後、政府機関閉鎖による算出における制限で、データに懐疑的な見方も一部で広がり伸び悩んだ。しかし、マイクロンがけん引したほか利下げ期待にハイテクが大きく買われ、相場を支援し終日堅調に推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が上昇した一方、エネルギーが下落した。

半導体のマイクロン・テクノロジーズ（MU）は四半期決算で人工知能（AI）ブームによる需要増を反映した楽観的な見通しを示したため、買われた。ヨガアパレルのルルレモン・アスレティカ（LULU）は物言う投資家エリオット・インベストメント・マネジメントが同社株式を10億ドル超相当保有していると報じられ、幹部交代などの事業再編期待に買われた。

トランプ大統領が立ち上げたソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」運営のトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ（DJT）は核融合エネルギー会社のTAEテクノロジーとの合併合意を発表し、上昇。航空会社のユナイテッド・エアラインズ（UAL）や高級電気自動車メーカーのリビアン・オートモーティブ（RIVN）はアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇した。ITサービス会社のアクセンチュア（ACN）は第1四半期の調整後1株当たり利益が予想を上回ったが、見通しが低調な伸びを示したため売られた。

運送会社のフェデックス（FDX）は取引終了後に第2四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期見通しを上方修正し時間外取引で買われている。スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は決算内容が予想を上回ったが、中国の売り上げが引き続き冴えず、時間外取引で売り買いが交錯している。



■NY為替：米11月CPI予想外の鈍化で1月利下げ観測強まる

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円80銭から155円29銭まで下落し、155円62銭で引けた。米11月消費者物価指数（CPI）総合、コア指数とも予想外に鈍化し来年の利下げ観測が強まり、ドル売りが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇し、1.1725ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定したほか、利上げや利下げの議論がかく、利下げサイクル終了観測が浮上し、ユーロ買いが強まった。その後、政策当局者は利下げの選択肢を除外する意向はないとの関係筋の話が伝えられ上昇が一段落した。ユーロ・円は182円84銭まで上昇後、182円30銭まで反落した。ポンド・ドルは1.3446ドルまで上昇後、1.3341ドルへ反落。英中銀は金融政策決定会合で市場予想通り利下げを決定したが、据え置き支持も多く見られるタカ派利下げとなったためポンド買いが強まった。ドル・スイスは0.7929フランへ下落後、0.7955フランまで反発した。



■NY原油：小幅高で56.00ドル、供給超過の懸念和らぐ

NY原油先物2月限は小幅高（NYMEX原油2月限終値：56.00 ↑0.19）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.19ドル（＋0.34％）の56.00ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは55.73－56.85ドル。アジア市場の序盤で56.85ドルまで買われた後、ロンドン市場にかけて55.73ドルまで下落したが、米国市場で56.51ドルまで値を戻した。供給超過の懸念は緩和されたようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に55.90ドルを挟んだ水準で推移。なお、1月限は前営業日比＋0.21ドル（＋0.38％）の56.15ドルで通常取引を終了。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 54.26ドル -0.29ドル（-0.53％）

モルガン・スタンレー（MS） 172.96ドル -1.84ドル（-1.05％）

ゴールドマン・サックス（GS）876.30ドル +3.97ドル（+0.45％）

インテル（INTC） 36.28ドル +0.23ドル（+0.63％）

アップル（AAPL） 272.19ドル +0.35ドル（+0.12％）

アルファベット（GOOG） 303.75ドル +5.69ドル（+1.90％）

メタ（META） 664.45ドル +14.95ドル（+2.30％）

キャタピラー（CAT） 565.83ドル +3.94ドル（+0.70％）

アルコア（AA） 48.18ドル +1.34ドル（+2.86％）

ウォルマート（WMT） 114.83ドル -0.83ドル（-0.71％）