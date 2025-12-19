*12:42JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株高受けて買い優位

19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は反発、米株高受けて買い優位

・ドル・円は小じっかり、米金利高・日本株高で

・値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はアドバンテスト＜6857＞

■日経平均は反発、米株高受けて買い優位

日経平均は反発。567.16円高の49568.66円（出来高概算10億854万株）で前場の取引を終えている。

前日18日の米国株式市場は反発。ダウ平均は65.88ドル高の47951.85ドル、ナスダックは313.04ポイント高の23006.36で取引を終了した。11月消費者物価指数（CPI）の鈍化を好感し、寄り付き後、大幅上昇。その後、政府機関閉鎖による算出における制限で、データに懐疑的な見方も一部で広がり伸び悩んだ。しかし、マイクロンがけん引したほか利下げ期待にハイテクが大きく買われ、相場を支援し終日堅調に推移した。

米株市場を横目に、19日の日経平均は386.21円高の49387.71円と反発してして取引を開始。その後も買い手優位の状況が続いてじり高基調になると、前場終盤には49500円を超えた。海外市場で米長期金利が低下したことが安心感となり、東京市場でも直近軟調だったハイテク株や半導体関連株に物色が向かった。また、日経平均は今週に入り昨日まで1800円を超す下げとなっていることから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。

個別では、ソフトバンクグループ＜9984＞、東京エレクトロン＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、フジクラ＜5803＞、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、ファーストリテイリング＜9983＞、豊田通商＜8015＞、トヨタ＜7203＞、KDDI＜9433＞、住友不動産＜8830＞、イオン＜8267＞、住友電気工業＜5802＞などの銘柄が上昇した。

一方、コナミグループ＜9766＞、TDK＜6762＞、ソニーグループ＜6758＞、任天堂＜7974＞、京セラ＜6971＞、アステラス製薬<4503>、三菱商事<8058>、日東電工<6988>、ダイキン工業<6367>、大和ハウス工業<1925>、SMC<6273>、塩野義製薬<4507>、セブン＆アイ・ホールディングス<3382>、エーザイ<4523>、第一三共<4568>などの銘柄が下落した。

業種別では、非鉄金属、情報・通信業、銀行業などが上昇した一方で、その他製品、水産・農林業、海運業などが下落した。

後場の日経平均株価は、もみ合い展開となるか。11月の全国消費者物価指数（CPI）は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比3.0％上昇した。今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表されるほか、取引終了後には植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、後場はこれらを見極めたいとして積極的な買いを見る向きもありそうだ。材料出尽くし感に加えて週末要因も相まって、様子見ムードが続くか注目しておきたい。

■ドル・円は小じっかり、米金利高・日本株高で

19日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、155円51銭から155円88銭まで値を上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは上値が重い。一方、日経平均株価は上げ幅を拡大し、株価にらみの円売りを強めた。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円51銭から155円88銭、ユ-ロ・円は182円30銭から182円72銭、ユ-ロ・ドルは1.1720ドルから1.1728ドル。

■後場のチェック銘柄

・昭和パックス<3954>、カルナバイオサイエンス<4572>など、4銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はアドバンテスト＜6857＞

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・NZ・11月貿易収支：-1.63億NZドル（10月：-15.42億NZドル→-15.98億NZドル）

・日・11月全国消費者物価コア指数：前年比+3.0％（予想：+3.0％、10月：+3.0％）

【要人発言】

・片山財務相

「政府と日銀の意思疎通は今まで以上に良く意思のかい離はない」

＜国内＞

・日本銀行金融政策決定会合（2日目）

＜海外＞

・16：00 英・11月小売売上高（予想：前月比＋0.3％、10月：－1.1％）《CS》