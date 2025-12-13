*09:43JST 米国株式市場は下落 ブロードコム急落でAI・半導体関連に売り波及

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（12日）

DEC13

Ｏ 51000（ドル建て）

Ｈ 51320

Ｌ 49880

Ｃ 50160 大証比-600（イブニング比+160）

Vol 4637



DEC13

Ｏ 50865（円建て）

Ｈ 51170

Ｌ 49740

Ｃ 50010 大証比-750（イブニング比+10）

Vol 23915

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（12日）

ADR市場では、対東証比較（ドル155.52円換算）で、東エレク＜8035＞、ソフトバンク

G＜9984＞、伊藤忠商事＜8001＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 208.12 4.56 3237 -2

3

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.00 0.00 2489 -1

0

8035 (TOELY) 東京エレク 96.91 -8.14 30143 -135

7

6758 (SONY.N) ソニー 26.77 0.04 4163 -1

8

9432 (NTTYY) NTT 24.85 -0.14 155 -0.

5

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.06 -0.19 3742 -2

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.63 0.09 4919 -9

1

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.97 -0.05 55941 -117

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 54.95 -4.10 17092 -80

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.25 0.33 4743 -9

3

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 124.59 -0.30 9688 -7

5

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.06 0.07 4940 -3

3

8031 (MITSY) 三井物産 585.69 -5.98 4554 -5

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 -1.00 7776 -53

6

4568 (DSNKY) 第一三共 21.40 -0.29 3328 -3

3

9433 (KDDIY) KDDI 17.15 -0.20 2667 -1

7

7974 (NTDOY) 任天堂 18.51 -0.09 11515 -21

5

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.72 0.52 5711 -5

4

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.93 0.10 1603

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.45 -0.04 5739 -3

1

6902 (DNZOY) デンソー 13.46 -0.11 2093 -32.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.18 0.13 8454 -8

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.23 0.22 2835 -2

7

8411 (MFG.N) みずほFG 7.37 0.02 5731 1

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.61 -0.05 19611 -38

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.33 -0.06 4457

9

7741 (HOCPY) HOYA 151.44 -2.04 23552 -34

3

6503 (MIELY) 三菱電機 60.99 1.04 4743 -5

0

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.68 -0.10 3322 -7

8

7751 (CAJPY) キヤノン 30.53 0.13 4748 -3

2

6273 (SMCAY) SMC 17.95 -0.45 55832 -1058

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.22 2.12 2056 -7

4

6146 (DSCSY) ディスコ 30.10 -2.20 46812 -199

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.88 0.17 2159 -11

8053 (SSUMY) 住友商事 34.41 -0.08 5351 -4

7

6702 (FJTSY) 富士通 26.80 0.39 4168 -4

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.02 1.42 17577 2

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.23 0.01 7225 -8

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1555 -61.

5

8002 (MARUY) 丸紅 291.72 2.79 4537 -4

1

6723 (RNECY) ルネサス 6.79 -0.17 2112 -8

1

6954 (FANUY) ファナック 19.99 0.44 6218 -9

7

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.70 0.31 3686 -31

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.80 0.30 1804 -15.

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.14 -0.14 4998 -6

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.95 -0.15 3406 -5

9

6594 (NJDCY) 日本電産 2.70 -0.14 1680 -33

2

6857 (ATEYY) アドバンテスト 126.70 -11.40 19704 -108

1

4543 (TRUMY) テルモ 14.61 -0.17 2272 -40.

5

8591 (IX.N) オリックス 28.83 0.27 4484 3

1

（時価総額上位50位、1ドル155.52円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1166 65.5 5.95

9503 (KAEPY) 関西電力 8.03 2498 20 0.81

8591 (IX.N) オリックス 28.83 4484 31 0.7

0

4755 (RKUNY) 楽天 5.99 932 2.8 0.3

0

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.33 4457 9 0.2

0

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7776 -536 -6.45

6857 (ATEYY) アドバンテスト 126.70 19704 -1081 -5.2

0



「米国株式市場概況」（12日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48458.05 前日比：-245.96

始値：48714.75 高値：48886.86 安値：48334.10

年初来高値：48704.01 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23195.17 前日比：-398.69

始値：23488.87 高値：23554.89 安値：23094.51

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6827.41 前日比：-73.59

始値：6886.85 高値：6899.85 安値：6801.79

年初来高値：6901.00 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.856％ 米10年国債 4.186％

米国株式市場は下落。ダウ平均は245.96ドル安48,458.05ドル ナスダックは398.69

ポイント安23,195.17で取引を終了した。ダウ平均株価は、FRBの追加利下げ期待を

好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失

速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手

ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。セ

クター別では自動車・自動車部品が上昇、半導体・同製造装置が下落した。

ヨガウエアブランドのルルレモン・アスレティカ（LULU）は大幅高。第3四半期の業

績が市場予想を上回った他、通期1株当たり利益見通しの上方修正が好感された。ト

ランプ大統領がマリファナに関する連邦政府の規制を緩和するだろうとの報道を受

け、医薬用大麻の栽培・販売を手掛けるティルレイ・ブランズ（TLRY ）カノピ・グ

ロース（CGC）など大麻関連株が急騰した。半導体・ソフトウェアのブロードコム

（AVGO）は前日市場予想を上回る好決算を発表も大幅安。ホック・タンCEOがアナリ

スト向け電話会議で売上高総利益率が悪化する見通しを示したことから一部投資家

から失望売りが出た。オラクル（ORCL）はOpenAI向けのデータセンタープロジェク

トの一部延期報道を受け下落。日中、広報担当者がこの報道内容を否定したと伝わ

り、やや値を戻して取引を終えた。

トランプ大統領はウォールストリート・ジャーナル（WSJ）とのインタビューで次期

FRB議長について元FRB理事のウォーシュ氏かハセット国家経済会議（NEC）委員長を

起用する方向で検討していると述べた。



HorikoCapitalManagementLLC《FA》