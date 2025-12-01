*12:40JST キャリアリンク---キャリアリンクファクトリーの完全子会社化

キャリアリンク＜6070＞は28日、子会社であるキャリアリンクファクトリー（CLF）が、同社以外の株主から自己株式を取得し、その後自己株式を消却することにより、CLFを同社の完全子会社とすると発表した。

CLF株式の取得対象は、CLF従業員持株会が保有する2,200株（議決権所有割合4.99％）、出口誠氏が保有する1,500株（同3.40％）、小田泰昌氏の400株（同0.91％）の合計4,100株である。これらの株式はすべて取得後に消却される予定である。これにより、同社のCLFに対する議決権所有割合は100％となり、完全子会社化が実現する。

本件は、2025年5月に公表した中期経営計画に基づき、事業ポートフォリオの変革と成長基盤の再構築を進める中で、グループ経営の意思決定を迅速化し、グループ内の連携を強化することを目的としている。

なお、取得価額は非公表とされている。自己株式の取得日は2025年12月10日を予定している。《AK》