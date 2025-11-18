パーク24、タイムズパーキングが9.9%増、駐車場基盤が拡大

■タイムズカー会員361万6千人に増加、拠点網も拡充

パーク24<4666>(東証プライム)は11月17日、2025年10月期の月次速報(10月)を発表した。駐車場事業国内は引き続き拡大基調となり、タイムズパーキングの売上高は前年同月比9.9%増となった。新規開発は266件・1万1836台、解約は61件・2660台で、10月末時点の累計は1万9679件・69万7375台と、前月差で210件・9454台増加した。総駐車場数は2万7151件、総台数は88万1545台に達し、直営駐車場が全体を牽引した。

モビリティ事業では、カーシェアサービス「タイムズカー」の1台当たり利用料が軟調に推移した一方、利用基盤の拡大は続いている。車両数は8万691台へ増加し、貸出拠点数は2万6073箇所となった。会員数は361万6千人と前月比4万1千人増加し、会員基盤の拡大が継続している。レンタカー車両を含めた車両ラインアップの増強が、地域ごとの利便性確保に寄与している。

海外駐車場事業は、英国での稼働が堅調に推移し、豪州でも漸増傾向がみられる。同社は国内の駐車場開発力を背景に、タイムズパーキングの件数・台数を積み上げる一方、モビリティサービスの拡大により利用者の裾野を広げている。国内外での事業成長を維持しつつ、収益性改善を図る取り組みが継続されている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

