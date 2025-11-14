*21:41JST ファブリカホールディングス---2026年3月期10月度の月次売上高推移

ファブリカホールディングス＜4193＞は12日、2026年3月期10月度の月次連結売上高および各事業の売上高を発表した。

月次連結売上高は9.33億円で、前年同月比は117.4％、4月から10月までの累計売上高は59.38億円、前年同期比は113.5％となった。

ビジネスコミュニケーション事業の10月度売上高は5.66億円で、前年同月比は116.1％、累計は36.91億円、前年同期比は114.1％であった。

オートモーティブプラットフォーム事業の10月度売上高は1.44億円、前年同月比は108.4％、累計は9.96億円、前年同期比は105.6％となった。なお、子会社であるオートレックスの決算期変更に伴い、8月および9月の2ヶ月分の数値が合算されている。

AI事業の10月度売上高は0.007億円、前年同月比は200.0％、累計は0.042億円、前年同期比は183.5％となった。

オートサービス事業は、10月度売上高が2.21億円、前年同月比は128.1％、累計は12.47億円、前年同期比は118.8％で推移している。《AK》