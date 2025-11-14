関連記事
ビューティカダンホールディングス 菊花茎由来セルロース試料が完成
記事提供元：フィスコ
*20:01JST ビューティカダンホールディングス---菊花茎由来セルロース試料が完成
ビューティカダンホールディングス＜3041＞は14日、国立大学法人京都大学に委託して実施している「菊花茎のセルロース抽出に関する研究」において、京都大学生存圏研究所にて菊の花茎から抽出したセルロース試料の生成に成功したと発表した。
本研究は、同社グループの事業活動で発生する菊類の花茎など廃棄花材を、循環型資源として再活用することを目的としており、今回の成果は「花材を資源へと転換する」取り組みの第一段階となる。
研究成果としては、(1)菊花茎からの高純度セルロース抽出プロセスの確立、(2)1kgバッチ規模での抽出実証と量産化に向けた技術的見通しの確保、(3)抽出セルロースを用いた「和紙調シート」「形状保持セルロース」など2種の試作品の製作が挙げられている。
今後は、完成した試料をもとに異業種連携による実証・試作フェーズへ移行し、繊維・化粧品・包装資材などの分野で大学と企業が協力しながら用途検討を進める計画。また、地域資源の循環と新素材創出を両立する広域的な連携モデル構築も検討されており、同社は引き続き「花の循環」を軸とした持続可能なフラワービジネスの実現を目指す。《NH》
スポンサードリンク