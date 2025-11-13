関連記事
大幸薬品 2025年12月期通期連結業績予想を上方修正
大幸薬品＜4574＞は11日、2025年1月1日-2025年12月31日の通期連結業績予想を修正したと発表した。
売上高を630.0億円から変更せず、営業利益を21.5億円から30.0億円へ、経常利益を20.0億円から30.0億円へ、親会社株主に帰属する当期純利益を45.0億円から58.0億円へそれぞれ引き上げた。これにより営業利益は前回予想比8.5億円増で増減率は39.5％増、経常利益は10.0億円増で同50.0％増、親会社に帰属する当期純利益は13.0億円増で同28.9％の増益となる。また1株当たり当期純利益は11円54銭となる。
修正の理由として、当第3四半期累計期間までの業績や今後の見通しを勘案した結果を挙げており、売上高については概ね計画通り推移すると判断している。加えて、営業利益および経常利益は製造原価や販売管理費が見込みを下回り、また為替影響も当初想定より改善する見込みとなったため、利益面の上振れを見込んだ修正である。さらに、親会社株主に帰属する当期純利益も、経常利益の増加を踏まえて上方修正に至った。《ST》
