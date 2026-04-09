*06:31JST 8日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は上昇、停戦合意を好感

■NY株式：米国株式市場は上昇、停戦合意を好感

米国株式市場は上昇。ダウ平均は1325.46ドル高の47909.92ドル、ナスダックは617.15ポイント高の22635.00で取引を終了した。

停戦合意を好感した買いに、寄り付き後、大幅高。原油価格が高値から大幅反落したほか、長期金利も低下、さらに、ホルムズ海峡再開によるサプライチェーンひっ迫懸念の後退で半導体関連も回復し相場を支援し、終日買われた。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別では、素材や半導体・同製造装置が上昇した一方、エネルギーが下落した。

航空会社のデルタ（DAL）は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益や売上が予想を上回ったほか、第2四半期の見通しも予想を上回り、上昇。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）運営するメタ・プラットフォームズ（META）は人工知能（AI）部門刷新後、初めてとなる新しいAIモデルを発表し、上昇。サイバーセキュリー製品・サービス会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRWD）、パロアルト・ネットワークス（PANW）はAI開発会社のアンソロピックが競合としてではなく、両社を精巧なAIツールによるリスク対策「Project Glasswing」のメンバーパートナーとして指名したため、それぞれ上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は遅延の可能性が報じられていた折り畳み式IPhoneを計画通り9月に発売すると確認し、買い戻された。

クルーズ船運営のロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL）や航空会社のユナイテッド（UAL）は燃料コスト上昇懸念の後退で、それぞれ上昇。資産運用会社のブルー・アウル・キャピタル（OWL）は格付け会社のムーディーズ・レーティングスが同業他社を大きく上回る解約請求があったことを理由に同社運営の主力プライベートクレジットファンドの格付け見通しを「ネガティブ」に引き下げたため、下落。石油会社のエクソン・モービル（XOM）は原油価格の下落に連れ、売られた。

飲料会社のコンステレーション・ブランズ（STZ）は取引終了後に第4四半期決算を発表。通期見通しが冴えず、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米イラン短期停戦合意で原油安、金利低下でドル反落

8日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円89銭まで下落後、158円79銭まで上昇し、158円57銭で引けた。米・イランの2週間停戦合意を受けた原油価格の下落に連れ長期金利が低下。ドル売りに拍車がかかった。その後、イスラエルによるレバノン攻撃を協定違反としイランがホルムズ海峡を閉鎖するとの報道に加え、米10年債入札の低調な結果や、連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（3月開催分）を受け米金利が下げ止まりドル売りも後退した。

ユーロ・ドルは1.1722ドルまで上昇後、1.1644ドルまで反落し、1.1663ドルで引けた。ユーロ・円は185円20銭から184円89銭まで下落。ポンド・ドルは1.3484ドルまで上昇後、1.3381ドルまで反落した。ドル・スイスは0.7870フランへ下落後、0.7926フランまで上昇した。

■NY原油：大幅安、米国とイランは停戦合意

8日のNY原油先物5月限は大幅安。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－18.54ドル（－16.41％）の94.41ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは91.05－109.19ドル。米国とイランは2週間の停戦で合意したが、紅海に向かうサウジアラビアの石油パイプラインが攻撃を受けたと報じられており、原油先物は90ドル台を維持している。通常取引終了後の時間外取引では主に96ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 51.88ドル +1.60ドル（+3.18％）

モルガン・スタンレー（MS） 176.02ドル +7.59ドル（+4.50％）

ゴールドマン・サックス（GS）905.75ドル +41.60ドル（+4.81％）

インテル（INTC） 58.95ドル +6.04ドル（+11.41％）

アップル（AAPL） 258.90ドル +5.40ドル（+2.13％）

アルファベット（GOOG） 314.74ドル +10.81ドル（+3.55％）

メタ（META） 612.42ドル +37.37ドル（+6.49％）

キャタピラー（CAT） 771.58ドル +47.14ドル（+6.50％）

アルコア（AA） 71.76ドル -1.20ドル（-1.64％）

ウォルマート（WMT） 127.26ドル +4.77ドル（+3.89％）《YY》