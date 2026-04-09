*08:33JST 前場に注目すべき3つのポイント～米国とイランの代表団による交渉を見守る～

9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■米国とイランの代表団による交渉を見守る

■ABCマート、26/2営業利益 1.2％増 632億円、27/2予想 3.7％増 656億円

■塩野義＜4507＞米で抗菌薬、開発や工場建設、米政府から764億円

■米国とイランの代表団による交渉を見守る

9日の日本株市場は過熱感が警戒されてくる可能性もあり、買い一巡後は次第に膠着感が強まりそうだ。8日の米国市場は、NYダウが1325ドル高、ナスダックは617ポイント高だった。米国とイランが即時停戦に合意したことを明らかにした。イランのアラグチ外相は2週間の間ホルムズ海峡の安全な航行が可能になるとSNSに投稿し、原油先物価格は1バレル＝94ドル台に急落したほか、米長期金利の低下を受けて買い優勢の展開になった。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比645円高の57075円。円相場は1ドル＝158円50銭台で推移。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで57350円まで買われる場面もみられた。中盤以降は56600円～57100円辺りでの推移と膠着感が強まったが、57000円に乗せて終えている。ボリンジャーバンドの+2σを上回っての推移をみせており、前日の急騰に対する利益確定の売りが意識されつつも、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。



イラン情勢を巡り2週間の停戦合意が発表された後も、各地で交戦が続いていると報じられている。アラブ首長国連邦（UAE）やバーレーンなど湾岸諸国にはイランからの攻撃があり、一部で被害が報告されているようである。米国とイランの代表団による交渉がパキスタンで現地時間11日午前中から行われると報じられるなかでは、この交渉の進展を見守ることになるだろう。



とはいえ、ホルムズ海峡の安全な航行が可能になるようだと、原油相場の下落に伴うエネルギーコストへの不安が後退するほか、サプライチェーンひっ迫への懸念が和らぐことになり、幅広い銘柄への物色が意識されそうである。前日に日経平均型のけん引していたアドバンテスト＜6857＞や東京エレクトロン＜8035＞はいずれも10％を超える上昇で一気に25日・75日線を上抜けている。3月以降の調整に対するトレンドが好転してくることで、修正リバウンドを意識した動きが期待されそうだ。

■ABCマート、26/2営業利益 1.2％増 632億円、27/2予想 3.7％増 656億円

ABCマート＜2670＞が発表した2026年2月期の連結業績は、売上高が前期比1.7％増の3786億2400万円、営業利益は同1.2％増の632億8700万円だった。国内においては、店舗展開で、郊外のショッピングセンターを中心に、通期で33店舗の新規出店を行った。インバウンドは増加傾向にあり、免税売上は金額ベースで前期比1割以上の増加となった。オンライン販売については、著名人とのコラボ商品が売上を牽引。海外事業については、韓国が政治の混乱により上半期の国内需要は減少した。米国は関税政策の影響等があった。27年2月期の連結業績は、売上高が前期比5.9％増の4008億円、営業利益は同3.7％増の656億円を計画。コンセンサスを若干上回る計画。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（56308.42、+2878.86）

・NYダウは上昇（47909.92、+1325.46）

・ナスダック総合指数は上昇（22635.00、+617.15）

・SOX指数は上昇（8510.92、+507.05）

・シカゴ日経225先物は上昇（57075、+645）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・住友電工＜5802＞タングステンリサイクル増強、中国依存度を低減

・塩野義＜4507＞米で抗菌薬、開発や工場建設、米政府から764億円

・タムラ製作所＜6768＞情報機器売却、パワエレ・再生エネ関連に集中

・三井住友FG＜8316＞大手証券・信託銀行など10社、相続専門で新会社設立

・アイチコーポ＜6345＞伊藤忠商事が追加出資、インフラ整備拡充

・山善＜8051＞最大風量10%増、移動式スポットクーラー

・川崎重工＜7012＞ガスエンジン発電設備受注、JFEエンジから10万kW級

・東陽テクニカ＜8151＞米社製基盤を投入、半導体2機能を同時検証

・電通G＜4324＞自律AI群連携、マーケ施策内製化を支援

・NEC＜6701＞世界戦略加速、AI時代に挑む新執行体制

・メニコン＜7780＞ゲル状骨補填材「ヴァーテ」、医療機器承認取得、名古屋大学などと

・ニコン＜7731＞米社からCAR-T細胞療法製品の製造受託

・オリエンタルランド＜4661＞東京ディズニーシー、15日から25周年イベント



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・特になし《YY》