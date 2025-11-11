*15:00JST エスプール---全国59施設目「わーくはぴねす農園」を開設

エスプール＜2471＞は10日、子会社のエスプールプラスが、大阪府大阪市に「ソーシャルファーム わーくはぴねす農園 Plus 大阪第3」を開設すると発表した。

開園は2025年12月を予定しており、同社が運営する障がい者向け貸し農園としては全国で59施設目となる。

エスプールプラスは、「一人でも多くの障がい者雇用を創出し、社会に貢献する」という理念のもと、就労環境に配慮した屋内型農園を展開している。

今回の新農園は、大阪市住之江区南港東に開設され、面積は約968坪、区画数は270区画を予定。知的・精神障がい者を中心に、合計135名の雇用創出を見込んでいる。

これまでに同社の農園は約700社の企業に利用され、4,800名を超える障がい者の一般就労を実現してきた。定着率は約92％と高水準を維持しており、法定雇用率の引き上げや企業のサステナビリティ経営の進展を背景に、需要は今後も拡大する見通し。

今回の開設は、知的・精神障がい者の就業機会が限られている現状への対応として位置付けられている。《AK》