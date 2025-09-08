*15:05JST GMOメディア---企業研修のDX化を推進する「インプレス・アカデミー powered by コエテコカレッジ」提供開始

GMOメディア＜6180＞とインプレス（本社：東京都千代田区）は2日、教育事業プログラム「インプレス・アカデミー」をリニューアルし、「インプレス・アカデミー powered by コエテコカレッジ」（以下、「インプレス・アカデミー」）として開講することを発表した。今回のリニューアルでは、GMOメディアが提供するオンライン講座管理サービス「コエテコカレッジ byGMO」を導入し、受講管理やライブ配信などの運営機能を強化することで企業研修の更なる効率化と利便性の向上を実現する。

近年、働き方の多様化やコロナ禍を契機に、企業研修のオンライン化が急速に加速している。インプレスは出版・メディア事業を基盤としており、法人向け研修ブランド「インプレス・アカデミー」を展開しており、企業向けの人材育成講座を提供してきた。今回、さらなる機能性・利便性の向上を実現するために「コエテコカレッジ byGMO」の導入を決定した。GMOメディアは、企画から技術・運用面でのサポートを行っている。

GMOメディアは、「コエテコカレッジ byGMO」の機能強化とサービス拡充を進め、法人研修領域における利便性と活用の幅をさらに広げる。インプレスは、今回のリニューアルを機に講座ラインナップを拡大し、業種や階層ごとに最適な研修内容の開発を進める。

両社は今後も協力体制を深めながら、企業研修のDX推進に貢献するとともに、デジタル技術を活用してビジネス変革をリードできるDX人材の育成強化に取り組む。《AK》