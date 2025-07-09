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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、NZ中央銀行が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、NZ中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50 マネーストック(6月)
15:00 工作機械受注(6月) 3.4％
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(6月) 0％ -0.1％
10:30 中・生産者物価指数(6月) -3.1％ -3.3％
11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 3.25％ 3.25％
23:00 米・卸売在庫(5月) -0.3％ -0.3％
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(6月17-18日会合分)
中・資金調達総額(6月、15日までに) 22兆4807億元 18兆6307億元
中・マネーサプライ(6月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(6月、15日までに) 12兆8822億元 10兆6822億元
米トランプ政権が貿易相手国・地域に課す上乗せ関税の一時停止期限
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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