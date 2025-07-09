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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、NZ中央銀行が政策金利発表など

2025年7月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、NZ中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50　マネーストック(6月)
15:00　工作機械受注(6月)　　3.4％


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(6月)　0％　-0.1％
10:30　中・生産者物価指数(6月)　-3.1％　-3.3％
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　3.25％　3.25％
23:00　米・卸売在庫(5月)　-0.3％　-0.3％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(6月17-18日会合分)


中・資金調達総額(6月、15日までに)　22兆4807億元　18兆6307億元

中・マネーサプライ(6月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(6月、15日までに)　12兆8822億元　10兆6822億元

米トランプ政権が貿易相手国・地域に課す上乗せ関税の一時停止期限


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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