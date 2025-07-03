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農業総合研究所が後場急伸、株主優待制度の新設を好感、8月末時点で1000株以上を保有する株主を対象に開始
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■優待品は農家直送みかん(5000円相当)、1年以上保有なら加えて新米(5000円相当)も
農業総合研究所<3541>(東証グロース)は7月3日の後場、急動意となり、後場寄り後は13%高の371円(42円高)まで上げて急反発となっている。前引けの午前11時30分に株主優待制度の新設を発表、好感買いが殺到している。
新設する株主優待は、毎年8月末日時点で1000株以上を保有する株主を対象として実施し、優待品は農家直送みかん(5000円相当)。さらに、継続保有年数1年以上の株主には、左記に加えて新米(5000円相当)も贈呈する。2025年8月31日時点の株主名簿に記載または記録された株主を対象として開始する。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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