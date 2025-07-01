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7月1日本国債市場：債券先物は139円22銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:42JST 7月1日本国債市場：債券先物は139円22銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年9月限
寄付139円10銭 高値139円30銭 安値138円92銭 引け139円22銭
2年 472回 0.732％
5年 178回 0.960％
10年 378回 1.388％
20年 192回 2.318％
1日の債券先物9月限は139円10銭で取引を開始し、139円22銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.72％、10年債は4.21％、30年債は4.76％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.57％、英国債は4.49％、オーストラリア10年債は4.11％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：55 独・6月失業率（予想：6.4％、5月6.3％）
・17：00 ユーロ圏・6月製造業PMI改定値（予想：49.4、速報値：49.4）
・17：30 英・6月製造業PMI改定値（予想：47.7、速報値：47.7）
・18：00 ユーロ圏・6月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、5月＋1.9％）
・22：45 米・6月製造業PMI改定値（予想：52.0、速報：52.0）
・23：00 米・6月ISM製造業景況指数（予想：48.8、5月48.5）
・23：00 米・5月JOLTS求人件数（4月：739.1万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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