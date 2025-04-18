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東和フードなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜3196＞ ;ホットランドHD;490%;112100;0.08;2115;-8 ＜4957＞ ;ヤスハラケミ;400%;400;44.27;875;-4 ＜8079＞ ;正栄食;349%;158800;0.16;4195;15 ＜4760＞ ;アルファ;300%;300;129.67;1361;1 ＜2910＞ ;ロックフィルド;246%;105100;0.08;1582;7 ＜3329＞ ;東和フード;238%;12600;0.44;2096;-2 ＜9227＞ ;マイクロ波化学;208%;117300;1.92;435;10 ＜7443＞ ;横浜魚類;200%;400;0.31;586;2 ＜8742＞ ;小林洋行;195%;4100;32.33;288;3 ＜7925＞ ;前沢化成;132%;50700;0.42;1712;-1 ＜4564＞ ;ＯＴＳ;113%;1139400;3.28;23;-1 ＜9229＞ ;サンウェルズ;96%;275700;0.72;535;2 ＜6036＞ ;キーパー技研;95%;48500;5.32;3970;-25 ＜8917＞ ;ファースト住建;89%;35600;3.03;1041;3 ＜3501＞ ;ＳＵＭＩＮＯＥ;71%;15100;3.05;1181;-6 ＜1623＞ ;鉄鋼非鉄;64%;18;9.93;24100;350 ＜9835＞ ;ジュンテンド;63%;500;8.54;499;1 ＜9279＞ ;ギフトHD;62%;123000;0.37;3355;165 ＜5137＞ ;スマートドライブ;59%;1000;9.96;1825;12 ＜3187＞ ;ミラタップ;58%;3400;124.13;330;5
[コメント]東和フード＜3329＞は信用倍率1倍を下回って売り長となっている。《TY》
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