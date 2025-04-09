関連記事
4/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 4/9
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（33012.58、+1876.00）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（37645.59、-320.01）
・ナスダック総合指数は下落（15267.91、-335.35）
・SOX指数は下落（3562.94、-132.00）
・シカゴ日経225先物は下落（32245、-855）
・VIX指数は上昇（52.33、+5.35）
・為替相場は円高・ドル安（146.20-30）
・米長期金利は上昇
・米原油先物相場は下落（59.58、-1.12）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・国債買い入れオペ (日本銀行)
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・インドRBI現金準備率
・3月消費者態度指数
・3月工作機械受注
・植田日銀総裁が第100回信託大会であいさつ
・ブラジルFIPE消費者物価指数
・2月ブラジル個人ローンデフォルト率
・2月ブラジルローン残高
・2月ブラジル融資残高
・2月ブラジル小売売上高
・2月米国卸売在庫
・米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月18-19日会合分)
・3月中国資金調達総額（15日までに)
・3月中国マネーサプライ(15日までに)
・3月中国元建て新規貸出残高(15日までに)
・10－12月ロシアGDP
・米国リッチモンド連銀総裁が講演《ST》
スポンサードリンク