*08:41JST 4/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（33012.58、+1876.00）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（37645.59、-320.01）

・ナスダック総合指数は下落（15267.91、-335.35）

・SOX指数は下落（3562.94、-132.00）

・シカゴ日経225先物は下落（32245、-855）

・VIX指数は上昇（52.33、+5.35）

・為替相場は円高・ドル安（146.20-30）

・米長期金利は上昇

・米原油先物相場は下落（59.58、-1.12）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・国債買い入れオペ (日本銀行)

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・インドRBI現金準備率

・3月消費者態度指数

・3月工作機械受注

・植田日銀総裁が第100回信託大会であいさつ

・ブラジルFIPE消費者物価指数

・2月ブラジル個人ローンデフォルト率

・2月ブラジルローン残高

・2月ブラジル融資残高

・2月ブラジル小売売上高

・2月米国卸売在庫

・米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月18-19日会合分)

・3月中国資金調達総額（15日までに)

・3月中国マネーサプライ(15日までに)

・3月中国元建て新規貸出残高(15日までに)

・10－12月ロシアGDP

・米国リッチモンド連銀総裁が講演《ST》