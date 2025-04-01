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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(2月) 1.26倍
08:30 失業率(2月) 2.5％
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(1-3月) 12 14
09:30 製造業PMI(3月) 48.3
＜海外＞
09:30 豪・小売売上高(2月) 0.4％ 0.3％
10:45 中・財新製造業PMI(3月) 50.6 50.8
12:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.10％ 4.10％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(3月) 49.0 48.7
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(3月) 2.5％ 2.6％
18:00 欧・ユーロ圏失業率(2月) 6.2％ 6.2％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.72％
22:00 ブ・製造業PMI(3月) 53.0
22:45 米・製造業PMI確報値(3月) 49.8
23:00 米・ISM製造業景況指数(3月) 49.8 50.3
23:00 米・JOLT求人件数(2月) 769万件 774万件
23:00 米・建設支出(2月) 0.2％ -0.2％
米・自動車販売(3月、2日までに) 1590万台 1600万台
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がAI関連会議で開会のあいさつ
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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