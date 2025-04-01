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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など

2025年4月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(2月)　　1.26倍
08:30　失業率(2月)　　2.5％
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(1-3月)　12　14
09:30　製造業PMI(3月)　　48.3


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(2月)　0.4％　0.3％
10:45　中・財新製造業PMI(3月)　50.6　50.8
12:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.10％　4.10％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(3月)　49.0　48.7
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(3月)　2.5％　2.6％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(2月)　6.2％　6.2％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.72％
22:00　ブ・製造業PMI(3月)　　53.0
22:45　米・製造業PMI確報値(3月)　　49.8
23:00　米・ISM製造業景況指数(3月)　49.8　50.3
23:00　米・JOLT求人件数(2月)　769万件　774万件
23:00　米・建設支出(2月)　0.2％　-0.2％


米・自動車販売(3月、2日までに)　1590万台　1600万台

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がAI関連会議で開会のあいさつ


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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