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3/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:33JST 3/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（37845.42、+448.90）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（41581.31、-260.32）
・ナスダック総合指数は下落（17504.12、-304.54）
・SOX指数は下落（4589.03、-74.94）
・シカゴ日経225先物は下落（37535、-85）
・VIX指数は上昇（21.70、+1.19）
・米原油先物は下落（66.90、-0.68）
・為替相場は円高・ドル安（149.20-30）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・10-12月期ニュージーランド経常収支
・2月貿易収支
・2月輸出
・2月輸入
・1月コア機械受注
・1月鉱工業生産
・1月設備稼働率
・2月工作機械受注
・植田日銀総裁が会見
・2月訪日外客数
・2月南アフリカ消費者物価指数
・2月ユーロ圏CPI
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表
・1月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)
・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表
・3月月例経済報告
・JX金属が東証プライムに新規上場
・メディックスが東証スタンダードに新規上場
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見《ST》
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