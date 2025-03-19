*08:33JST 3/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（37845.42、+448.90）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（41581.31、-260.32）

・ナスダック総合指数は下落（17504.12、-304.54）

・SOX指数は下落（4589.03、-74.94）

・シカゴ日経225先物は下落（37535、-85）

・VIX指数は上昇（21.70、+1.19）

・米原油先物は下落（66.90、-0.68）

・為替相場は円高・ドル安（149.20-30）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・10-12月期ニュージーランド経常収支

・2月貿易収支

・2月輸出

・2月輸入

・1月コア機械受注

・1月鉱工業生産

・1月設備稼働率

・2月工作機械受注

・植田日銀総裁が会見

・2月訪日外客数

・2月南アフリカ消費者物価指数

・2月ユーロ圏CPI

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表

・1月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)

・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表

・3月月例経済報告

・JX金属が東証プライムに新規上場

・メディックスが東証スタンダードに新規上場

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見《ST》