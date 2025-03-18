*15:39JST 3月18日本国債市場：債券先物は138円34銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年6月限

寄付138円35銭 高値138円44銭 安値138円15銭 引け138円34銭 21557枚

2年 470回 0.819％

5年 177回 1.100％

10年 377回 1.507％

20年 191回 2.269％

18日の債券先物6月限は上げ渋り。138円35銭で取引を開始し、一時138円44銭まで買われたが、138円15銭まで反落し、138円34銭で取引を終えた。現物債の取引では20年債の利回りが主に低下した。



＜米国債概況＞

2年債は4.04％、10年債は4.29％、30年債は4.59％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.82％、英国債は4.64％、オーストラリア10年債は4.40％、NZ10年債は4.58％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・19：00 ユーロ圏・1月貿易収支（12月：+155億ユーロ）

・19：00 独・3月ZEW景気期待指数（予想：48.3、2月：26.0）

・21：30 米・2月住宅着工件数（予想：131.1万件、1月：136.6万件）

・21：30 米・2月住宅建設許可件数：（予想：145万件、1月：147.3万件）

・21：30 加・2月消費者物価指数：（予想：前年比＋2.2％、1月：＋1.9％）

・22：15 米・2月鉱工業生産（予想：前月比＋0.2％、1月：＋0.5％）



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