*08:37JST 3/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（36819.09、+25.98）

・ナスダック総合指数は上昇（17648.45、+212.35）

・SOX指数は上昇（4481.02、+106.95）

・シカゴ日経225先物は上昇（37105、+315）

・VIX指数は低下（24.23、-2.69）

・米原油先物は上昇（67.68、+1.43）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（41350.93、-82.55）

・為替相場は円高・ドル安（148.20-30）

・米長期金利は上昇

・トランプ関税や移民政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資

・全銀協会長が会見

・1月ユーロ圏鉱工業生産指数

・1月ブラジル個人ローンデフォルト率

・1月ブラジルローン残高

・1月ブラジル融資残高

・1月ブラジルIBGEサービス部門売上高

・米国新規失業保険申請件数

・2月米国生産者物価コア指数

・2月インド輸出(17日までに)

・2月インド輸入(17日までに)

・2月インド貿易収支(17 日までに)

・インド外貨準備高（14日までに) 《ST》