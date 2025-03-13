関連記事
3/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 3/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（36819.09、+25.98）
・ナスダック総合指数は上昇（17648.45、+212.35）
・SOX指数は上昇（4481.02、+106.95）
・シカゴ日経225先物は上昇（37105、+315）
・VIX指数は低下（24.23、-2.69）
・米原油先物は上昇（67.68、+1.43）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（41350.93、-82.55）
・為替相場は円高・ドル安（148.20-30）
・米長期金利は上昇
・トランプ関税や移民政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資
・全銀協会長が会見
・1月ユーロ圏鉱工業生産指数
・1月ブラジル個人ローンデフォルト率
・1月ブラジルローン残高
・1月ブラジル融資残高
・1月ブラジルIBGEサービス部門売上高
・米国新規失業保険申請件数
・2月米国生産者物価コア指数
・2月インド輸出(17日までに)
・2月インド輸入(17日までに)
・2月インド貿易収支(17 日までに)
・インド外貨準備高（14日までに) 《ST》
スポンサードリンク