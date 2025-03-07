トレジャー・ファクトリー、2月の全店売上は前年同月比19.1%増加

■通期の速報値が出そろい全店売上高は前期比18.9%増加

トレジャー・ファクトリー<3093>(東証プライム)が3月7日午後に発表した2月の月次動向「月次売上概況(単体)」は、全店売上が前年同月比119.1%(19.1%増加)で、既存店は同109.9%(9.9%増加)だった。

2月は、1月に引き続き気温が低く推移し、冬物衣類や暖房器具などの生活家電の販売が好調だった。また、ブランド品、ホビー用品、スポーツアウトドア用品など多くのカテゴリーでも販売が堅調に推移した。

これにより通期(2024年3月～25年2月)の速報値が出そろい、速報値ベースでの通期の全店売上高は前期比118.9%(18.9%増加)となった。既存店は同107.9%(7.9%増加)となった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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