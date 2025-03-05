関連記事
3月4日本国債市場：債券先物は139円20銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:39JST 3月4日本国債市場：債券先物は139円20銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付139円21銭 高値139円29銭 安値139円04銭 引け139円20銭 25487枚
2年 470回 0.837％
5年 176回 1.076％
10年 377回 1.445％
20年 191回 2.106％
5日の債券先物3月限は弱含み。139円21銭で取引を開始し、139円04銭まで売られた後、139円29銭まで反発し、139円20銭で取引を終えた。主に20年債の利回りが上昇した。
＜米国債概況＞
2年債は3.95％、10年債は4.23％、30年債は4.54％近辺で推移。債券利回りはまちまち。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.49％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.35％、NZ10年債は4.49％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：30 スイス・2月消費者物価指数（予想：前年比+0.2％、1月：+0.4％）
・19：00 ユーロ圏・1月生産者物価指数（予想：前年比+1.3％、12月：0.0％））
・22：15 米・2月ADP雇用統計（予想：前月比+14.0万人、1月：+18.3万人）
・24：00 米・2月ISM非製造業景況指数（予想：52.5、1月：52.8）
・04：00 米・地区連銀経済報告
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク