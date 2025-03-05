*15:39JST 3月4日本国債市場：債券先物は139円20銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付139円21銭 高値139円29銭 安値139円04銭 引け139円20銭 25487枚

2年 470回 0.837％

5年 176回 1.076％

10年 377回 1.445％

20年 191回 2.106％

5日の債券先物3月限は弱含み。139円21銭で取引を開始し、139円04銭まで売られた後、139円29銭まで反発し、139円20銭で取引を終えた。主に20年債の利回りが上昇した。



＜米国債概況＞

2年債は3.95％、10年債は4.23％、30年債は4.54％近辺で推移。債券利回りはまちまち。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.49％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.35％、NZ10年債は4.49％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：30 スイス・2月消費者物価指数（予想：前年比+0.2％、1月：+0.4％）

・19：00 ユーロ圏・1月生産者物価指数（予想：前年比+1.3％、12月：0.0％））

・22：15 米・2月ADP雇用統計（予想：前月比+14.0万人、1月：+18.3万人）

・24：00 米・2月ISM非製造業景況指数（予想：52.5、1月：52.8）

・04：00 米・地区連銀経済報告

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》