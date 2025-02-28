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2/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 2/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（38256.17、+113.80）
・米原油先物は上昇（70.35、+1.73）
・為替相場は円安・ドル高（149.70-80）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（43239.50、-193.62）
・ナスダック総合指数は下落（18544.42、-530.84）
・SOX指数は下落（4686.75、-304.07）
・シカゴ日経225先物は下落（37585、-715）
・VIX指数は上昇（21.13、+2.03）
・米長期金利は上昇
・トランプ関税
・中国の景気後退懸念
留意事項
・2月東京都区部消費者物価指数
・1月鉱工業生産指数
・1月百貨店・スーパー売上高
・対外・対内証券投資
・10-12月期トルコGDP
・2月ドイツ失業率(失業保険申請率)
・1月インド財政赤字
・10-12月インドGDP
・インド外貨準備高
・1月南アフリカ貿易収支
・2月ドイツ消費者物価指数
・10-12月期カナダGDP
・1月米国個人所得
・1月米国個人消費支出
・1月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数
・1月米国卸売在庫
・2月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数《ST》
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