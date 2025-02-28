*08:41JST 2/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（38256.17、+113.80）

・米原油先物は上昇（70.35、+1.73）

・為替相場は円安・ドル高（149.70-80）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（43239.50、-193.62）

・ナスダック総合指数は下落（18544.42、-530.84）

・SOX指数は下落（4686.75、-304.07）

・シカゴ日経225先物は下落（37585、-715）

・VIX指数は上昇（21.13、+2.03）

・米長期金利は上昇

・トランプ関税

・中国の景気後退懸念

留意事項

・2月東京都区部消費者物価指数

・1月鉱工業生産指数

・1月百貨店・スーパー売上高

・対外・対内証券投資

・10-12月期トルコGDP

・2月ドイツ失業率(失業保険申請率)

・1月インド財政赤字

・10-12月インドGDP

・インド外貨準備高

・1月南アフリカ貿易収支

・2月ドイツ消費者物価指数

・10-12月期カナダGDP

・1月米国個人所得

・1月米国個人消費支出

・1月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数

・1月米国卸売在庫

・2月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数《ST》