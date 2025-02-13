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2月13日本国債市場：債券先物は139円68銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:41JST 2月13日本国債市場：債券先物は139円68銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付139円55銭 高値139円71銭 安値139円47銭 引け139円68銭 24775枚
2年 469回 0.797％
5年 175回 1.005％
10年 377回 1.353％
20年 191回 2.021％
13日の債券先物3月限は下げ渋り。139円55銭で取引を開始し、139円47銭まで売られたが、午後の取引で139円71銭まで反発し、139円68銭で取引を終えた。主に20年債の利回りが上昇した。
＜米国債概況＞
2年債は4.34％、10年債は4.60％、30年債は4.82％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.48％、英国債は4.54％、オーストラリア10年債は4.47％、NZ10年債は4.55％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 英・10-12月期国内総生産（予想：前年同期比+1.1％、7-9月期：+0.9％）
・16：00 英・12月鉱工業生産（予想：前月比+0.3％、11月：-0.4％）
・16：00 英・12月商品貿易収支（11月：-193.11億ポンド）
・19：00 ユーロ圏・12月鉱工業生産（予想：前月比-0.6％、11月：+0.2％）
・22：30 米・1月生産者物価コア指数（予想：前年比+3.3％、12月：+3.5％）
・22：30 米・先週分新規失業保険申請件数（前回：21.9万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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