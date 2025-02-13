*15:41JST 2月13日本国債市場：債券先物は139円68銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付139円55銭 高値139円71銭 安値139円47銭 引け139円68銭 24775枚

2年 469回 0.797％

5年 175回 1.005％

10年 377回 1.353％

20年 191回 2.021％

13日の債券先物3月限は下げ渋り。139円55銭で取引を開始し、139円47銭まで売られたが、午後の取引で139円71銭まで反発し、139円68銭で取引を終えた。主に20年債の利回りが上昇した。



＜米国債概況＞

2年債は4.34％、10年債は4.60％、30年債は4.82％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.48％、英国債は4.54％、オーストラリア10年債は4.47％、NZ10年債は4.55％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・10-12月期国内総生産（予想：前年同期比+1.1％、7-9月期：+0.9％）

・16：00 英・12月鉱工業生産（予想：前月比+0.3％、11月：-0.4％）

・16：00 英・12月商品貿易収支（11月：-193.11億ポンド）

・19：00 ユーロ圏・12月鉱工業生産（予想：前月比-0.6％、11月：+0.2％）

・22：30 米・1月生産者物価コア指数（予想：前年比+3.3％、12月：+3.5％）

・22：30 米・先週分新規失業保険申請件数（前回：21.9万件）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》