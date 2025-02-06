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2/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:47JST 2/6
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38831.48、+33.11）
・NYダウは上昇（44873.28、+317.24）
・ナスダック総合は上昇（19692.33、+38.31）
・シカゴ日経225先物は上昇（38955、+215）
・VIX指数は低下（15.77、-1.44）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・為替相場は円高・ドル安（152.50-60）
・米原油先物は下落（71.03、-1.67）
・トランプ関税や移民政策
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資
・12月豪州貿易収支
・田村日銀審議委員が長野県金融経済懇談会で講演、同記者会見
・1月東京オフィス空室率
・1月スイス失業率
・12月ドイツ製造業受注
・12月ユーロ圏小売売上高
・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表
・米国新規失業保険申請件数
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・ルネサス、伊藤忠、富士フイルム、三菱商、スズキ、花王、住友不、日本製鉄、N
TTデータ、LINEヤフー、東エレク、JFE、東京メトロなど決算発表
・ウォラー米連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演《ST》
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