*08:47JST 2/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38831.48、+33.11）

・NYダウは上昇（44873.28、+317.24）

・ナスダック総合は上昇（19692.33、+38.31）

・シカゴ日経225先物は上昇（38955、+215）

・VIX指数は低下（15.77、-1.44）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・為替相場は円高・ドル安（152.50-60）

・米原油先物は下落（71.03、-1.67）

・トランプ関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資

・12月豪州貿易収支

・田村日銀審議委員が長野県金融経済懇談会で講演、同記者会見

・1月東京オフィス空室率

・1月スイス失業率

・12月ドイツ製造業受注

・12月ユーロ圏小売売上高

・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表

・米国新規失業保険申請件数

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・ルネサス、伊藤忠、富士フイルム、三菱商、スズキ、花王、住友不、日本製鉄、N

TTデータ、LINEヤフー、東エレク、JFE、東京メトロなど決算発表

・ウォラー米連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演《ST》