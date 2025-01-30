*01:17JST 【市場反応】加中銀0.25％の利下げ、関税リスクでガイダンス削除、カナダドル軟調

カナダ中銀は金融政策決定会合で予想通り、政策金利(翌日物貸出金利)を0.25ポイント引き下げ3.00％に決定した。25年、26年の成長見通しを引下げた。量的引き締め（QT）を3月に終了する計画も明らかにした。金利のさらなる修正を巡るガイダンスは、米国トランプ政権による関税リスクで声明文言から削除された。

中銀総裁は米国による関税が国内のインフレを押し上げると指摘。

ガイダンス削除で一時カナダドルが堅調に推移後、再び売られた。ドル・カナダは1.4423カナダドルの高値から1.4423カナダドルへ反落後、1.4441カナダドルへ再び上昇した。カナダ・円は107円71銭まで上昇後、107円27銭まで下落した。

【金融政策】

・カナダ中銀：政策金利(翌日物貸出金利)を0.25ポイント引き下げ3.00％に決定

「QTを終了、3月に資産購入開始」

「2025年GDP成長見通し1.8％（前回2.1％）」《KY》