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出来高変化率ランキング（10時台）～アツギ、タスキHDなどがランクイン

2025年1月28日 10:42

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記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アツギ、タスキHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月28日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3529＞ アツギ　　　　　　 591900 　66827.42　 247.88% 0.0628%
＜166A＞ タスキHD　　　　　2624500 　261442.94　 216.51% 0.009%
＜2624＞ iF225年4　　　30997 　30682.756　 185.17% -0.0075%
＜7366＞ LITALICO　　831500 　185749.26　 170.62% 0.1716%
＜8361＞ 大垣銀　　　　　　　334800 　142066.66　 165.21% 0.0583%
＜3267＞ フィルカンパニ　　　158200 　32220.56　 158.73% 0.0504%
＜8956＞ NTT都市R　　　　17751 　585565.82　 134.31% 0.06%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　1295400 　229414.78　 133.08% 0.0149%
＜2513＞ NF外株　　　　　　45450 　58944.823　 131.26% -0.0058%
＜6200＞ インソース　　　　　1765100 　560559.3　 127.03% 0.018%
＜6547＞ グリーンズ　　　　　237800 　155067.66　 123.91% 0.084%
＜4461＞ 一工薬　　　　　　　141500 　135464.9　 117.07% -0.0849%
＜2321＞ ソフトフロントH　　5782300 　234131.92　 103.23% 0.0409%
＜6279＞ 瑞光　　　　　　　　101700 　55780.26　 101.93% -0.0036%
＜5246＞ ELEMENTS　　5458200 　1932983.4　 99.34% 0.0452%
＜5248＞ テクノロジー　　　　124100 　47945.74　 92.4% 0.0014%
＜1369＞ One225　　　　9004 　136726.154　 89.03% -0.0078%
＜1488＞ iFJリート　　　　193607 　117438.597　 86.86% 0.0165%
＜9632＞ スバル興　　　　　　109900 　131423　 86.08% 0.0062%
＜291A＞ リスキル　　　　　　119800 　203328.9　 72.01% -0.079%
<6305> 日立建　　　　　　　2410300 　4316262.6　 69.06% 0.0732%
<9267> ゲンキードラ　　　　123800 　168882.9　 64.68% 0%
<6191> エアトリ　　　　　　183600 　107858.08　 60.1% 0.0459%
<7593> VTHD　　　　　　328400 　89742.62　 47.41% 0.0217%
<8345> 岩手銀　　　　　　　45500 　79315.56　 47.11% 0.0385%
<1597> MXS　Jリート　　　88960 　87951.369　 42.72% 0.012%
<2521> 上場米HE　　　　　42920 　60019.249　 41.42% -0.0011%
<1660> MXS高利J　　　　5970 　34916.875　 39.6% 0.0131%
<2562> 上場ダウH　　　　　84680 　158496.176　 36.63% 0.0129%
<9284> カナディアン　　　　2231 　133370.32　 35.33% -0.0106%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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