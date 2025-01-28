*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アツギ、タスキHDなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月28日 10:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3529＞ アツギ 591900 66827.42 247.88% 0.0628%

＜166A＞ タスキHD 2624500 261442.94 216.51% 0.009%

＜2624＞ iF225年4 30997 30682.756 185.17% -0.0075%

＜7366＞ LITALICO 831500 185749.26 170.62% 0.1716%

＜8361＞ 大垣銀 334800 142066.66 165.21% 0.0583%

＜3267＞ フィルカンパニ 158200 32220.56 158.73% 0.0504%

＜8956＞ NTT都市R 17751 585565.82 134.31% 0.06%

＜4882＞ ペルセウス 1295400 229414.78 133.08% 0.0149%

＜2513＞ NF外株 45450 58944.823 131.26% -0.0058%

＜6200＞ インソース 1765100 560559.3 127.03% 0.018%

＜6547＞ グリーンズ 237800 155067.66 123.91% 0.084%

＜4461＞ 一工薬 141500 135464.9 117.07% -0.0849%

＜2321＞ ソフトフロントH 5782300 234131.92 103.23% 0.0409%

＜6279＞ 瑞光 101700 55780.26 101.93% -0.0036%

＜5246＞ ELEMENTS 5458200 1932983.4 99.34% 0.0452%

＜5248＞ テクノロジー 124100 47945.74 92.4% 0.0014%

＜1369＞ One225 9004 136726.154 89.03% -0.0078%

＜1488＞ iFJリート 193607 117438.597 86.86% 0.0165%

＜9632＞ スバル興 109900 131423 86.08% 0.0062%

＜291A＞ リスキル 119800 203328.9 72.01% -0.079%

<6305> 日立建 2410300 4316262.6 69.06% 0.0732%

<9267> ゲンキードラ 123800 168882.9 64.68% 0%

<6191> エアトリ 183600 107858.08 60.1% 0.0459%

<7593> VTHD 328400 89742.62 47.41% 0.0217%

<8345> 岩手銀 45500 79315.56 47.11% 0.0385%

<1597> MXS Jリート 88960 87951.369 42.72% 0.012%

<2521> 上場米HE 42920 60019.249 41.42% -0.0011%

<1660> MXS高利J 5970 34916.875 39.6% 0.0131%

<2562> 上場ダウH 84680 158496.176 36.63% 0.0129%

<9284> カナディアン 2231 133370.32 35.33% -0.0106%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》