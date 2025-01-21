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1月21日本国債市場：債券先物は141円15銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:41JST 1月21日本国債市場：債券先物は141円15銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付141円18銭 高値141円26銭 安値141円10銭 引け141円15銭 18131枚
2年 468回 0.677％
5年 175回 0.855％
10年 377回 1.192％
20年 191回 1.902％
21日の債券先物3月限は小幅高。141円18銭で取引を開始し、一時141円26銭まで買われたが、141円10銭まで反落。その後は141円25銭から141円10銭の範囲内で推移し、141円15銭取引を終了した。10年債の利回りが主に低下した。
＜米国債概況＞
2年債は4.23％、10年債は4.55％、30年債は4.79％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.53％、英国債は4.66％、オーストラリア10年債は4.40％、NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 英：12月失業率（11月：4.6％）
・19：00 独：1月ZEW景気期待指数（予想：15.1、12月：15.7）
・22：30 加：12月消費者物価指数（予想：前年比+1.8％、11月+1.9％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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