*15:40JST 1月17日本国債市場：債券先物は141円00銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付141円16銭 高値141円27銭 安値140円96銭 引け141円00銭 22231枚

2年 468回 0.689％

5年 175回 0.865％

10年 377回 1.204％

20年 191回 1.920％

17日の債券先物3月限は伸び悩み。141円16銭で取引を開始し、一時141円27銭まで買われたが、午後の取引で140円96銭まで反落し、141円00銭で取引を終了した。5年債の利回りが主に低下した。



＜米国債概況＞

2年債は4.24％、10年債は4.61％、30年債は4.85％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.54％、英国債は4.68％、オーストラリア10年債は4.50％、NZ10年債は4.64％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・12月小売売上高（予想：前月比+0.3％、11月：+0.3％）

・22：30 米・12月住宅着工件数（予想：132.7万件、11月：128.9万件）

・22：30 米・12月住宅建設許可件数（予想：146.0万件、11月：149.3万件）

・06：00 米・11月証券投資（ネット長期TICフロー）（10月：+1523億ドル）



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