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12月30日本国債市場：債券先物は141円90銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:41JST 12月30日本国債市場：債券先物は141円90銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付141円76銭 高値141円92銭 安値141円65銭 引け141円90銭 13406枚
2年 468回 0.608％
5年 174回 0.755％
10年 376回 1.109％
20年 190回 1.904％
30日の債券先物3月限は反発。141円76銭で取引を開始し、一時141円65銭まで売られたが、午後の取引で141円92銭まで反発し、141円90銭で取引を終えた。現物債の取引では5年債の利回りが主に低下した。
＜米国債概況＞
2年債は4.31％、10年債は4.61％、30年債は4.81％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.39％、英国債は4.63％、オーストラリア10年債は4.46％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・23:45 米・12月シカゴ購買部協会景気指数（予想：42.8、11月：40.2）
・24:00 米・11月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+0.9％、10月：+2.0％）
・24:30 米・12月ダラス連銀製造業活動指数（予想：-1.5、11月：-2.7）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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