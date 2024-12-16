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アスクル、2Q営業利益 16.8％減 60.28億円 決算チェック
*08:26JST アスクル、2Q営業利益 16.8％減 60.28億円---決算チェック
アスクル＜2678＞が発表した2025年5月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比2.9％増の2379億3200万円、営業利益は同16.8％減の60億2800万円だった。eコマース事業については、いずれの事業も堅調に伸長したが、為替影響等による売上総利益率の低下に加えて、「ASKUL関東DC」に係る地代家賃の固定費の増加もあり、増収減益となった。
■プラス
ベルグアース＜1383＞：通期
神戸物産＜3038＞：通期
山岡家＜3399＞：四半
山王＜3441＞：四半
SCAT＜3974＞：通期
Pアンチエイジ＜4934＞：四半
ゼネパッカー＜6267＞：四半
ヤーマン＜6630＞：中期
ナレルグループ＜9163＞：通期
丹青社＜9743＞：四半
■マイナス
ニッソウ＜1444＞：四半
太洋基礎＜1758＞：修正
YKT＜2693＞：修正
アールエイシ＜3248＞：通期
カラダノート＜4014＞：四半
アルチザ＜6778＞：四半
マーキュリアHD＜7347＞：修正
デリバリコンサル＜9240＞：四半
■中立
土屋HD＜1840＞：通期
ケア21<2373>：通期
ブラス<2424>：四半
アスクル＜2678＞：中期
新都HD<2776>：四半
ツクルバ<2978>：四半
ストレージ王<2997>：四半
マーチャント<3121>：通期
Hamee<3134>：中期
丸善CHI<3159>：四半
ミサワ<3169>：四半
ジェネパ<3195>：通期
クロスプラス<3320>：四半
バルニバービ<3418>：四半
稲葉製作<3421>：四半
ビーロット<3452>：修正
日東網<3524>：中期
モルフォ<3653>：通期
エニグモ<3665>：四半
ギガプライズ<3830>：中期
FB<3843>：中期
バリューゴルフ<3931>：四半
シャノン<3976>：通期
ブレインズ<4075>：四半
アピリッツ<4174>：四半
coly<4175>：四半
ライトワークス<4267>：四半
CINC<4378>：修正
HEROZ<4382>：中期
スマレジ<4431>：中期
Link－UG<4446>：四半
ラクオリア創薬<4579>：修正
ナトコ<4627>：通期
アクシージア<4936>：四半
ノバック<5079>：中期
リンカーズ<5131>：四半
テクノロジーズ<5248>：四半
エコナビスタ<5585>：通期
共和工業<5971>：中期
イトクロ<6049>：通期
ウエスコHD<6091>：四半
スミダ<6817>：修正
多摩川HD<6838>：通期
トミタ電機<6898>：四半
フロンティアI<7050>：中期
グローバルスタイル<7126>：四半
のむら産業<7131>：通期
アシロ<7378>：通期
サーキュ<7379>：四半
オーエムツー<7614>：四半
NATTY<7674>：四半
ダブルエー<7683>：四半
オービス<7827>：通期
ウイルコHD<7831>：通期
総合商研<7850>：四半
光・彩<7878>：四半
マツモト<7901>：中期
ミロク<7983>：通期
ナイガイ<8013>：四半
トルク<8077>：通期
正栄食<8079>：通期
ファースト住建<8917>：修正
売れるネット広告<9235>：四半
ジャパンM＆A<9236>：通期
笑美面<9237>：修正
AB＆C<9251>：通期
ギフトHD<9279>：通期
ReYuu Japan<9425>：通期
ウィルソンLW<9610>：中期
きんえい<9636>：四半
VIS<130A>：修正
イタミアート<168A>：四半
学びエイド<184A>：中期
アストロスケール<186A>：中期
フィットイージー<212A>：通期
リベラウェア<218A>：四半《CS》
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