*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、米GDP改定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

＜国内＞



＜海外＞

09:30 豪・消費者物価指数(10月) 2.3％ 2.1％

10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.25％ 4.75％

10:30 中・工業利益(10月) -3.5％

22:30 米・卸売在庫(10月) -0.2％

22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.3万件

22:30 米・耐久財受注(10月) 0.5％ -0.7％

22:30 米・GDP改定値(7-9月) 2.8％ 2.8％

24:00 米・個人所得(10月) 0.3％ 0.3％

24:00 米・個人消費支出(10月) 0.4％ 0.5％

24:00 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(10月) 2.8％ 2.7％

24:00 米・中古住宅販売成約指数(10月) -2.1％ 7.4％



米・7年債入札



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》