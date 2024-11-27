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今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、米GDP改定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

2024年11月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、米GDP改定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞


＜海外＞
09:30　豪・消費者物価指数(10月)　2.3％　2.1％
10:00　NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.25％　4.75％
10:30　中・工業利益(10月)　　-3.5％
22:30　米・卸売在庫(10月)　　-0.2％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.3万件
22:30　米・耐久財受注(10月)　0.5％　-0.7％
22:30　米・GDP改定値(7-9月)　2.8％　2.8％
24:00　米・個人所得(10月)　0.3％　0.3％
24:00　米・個人消費支出(10月)　0.4％　0.5％
24:00　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(10月)　2.8％　2.7％
24:00　米・中古住宅販売成約指数(10月)　-2.1％　7.4％


米・7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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