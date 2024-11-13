*08:06JST 米国株式市場は反落、CPIを警戒（12日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（12日）

DEC24

Ｏ 39665（ドル建て）

Ｈ 39920

Ｌ 39030

Ｃ 39300 大証比-110（イブニング比+50）

Vol 6187



DEC24

Ｏ 39630（円建て）

Ｈ 39875

Ｌ 39000

Ｃ 39260 大証比-150（イブニング比+10）

Vol 22316

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（12日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.53円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本電産<6

594>、ディスコ＜6146＞、ルネサス＜6723＞、ブリヂストン＜5108＞、リクルートHD＜6098＞、

三井物産＜8031＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 174.99 0.89 2704 -13

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.57 -0.03 1788 -3.5

8035 (TOELY) 東京エレク 76.60 2.58 23674 1069

6758 (SONY.N) ソニー 18.67 -0.45 2885 -36

9432 (NTTYY) NTT 24.43 -0.19 151 -0.8

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.67 -0.11 2731 30.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 51.30 -1.91 3964 -33

9983 (FRCOY) ファーストリテ 32.16 -0.64 49697 -183

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.95 0.45 9565 156

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.49 -0.30 5715 -48

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 102.68 -0.75 7934 -45

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.94 -0.08 3590 2

8031 (MITSY) 三井物産 409.41 -12.39 3163 -41

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.16 -0.49 10168 -142

4568 (DSNKY) 第一三共 31.20 -0.90 4821 -29

9433 (KDDIY) KDDI 16.04 0.11 4957 -39

7974 (NTDOY) 任天堂 13.48 0.05 8332 -8

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.31 -0.98 5920 -61

7267 (HMC.N) 本田技研工業 26.60 -0.37 1370 -13.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.51 -0.20 4175 -29

6902 (DNZOY) デンソー 15.00 -0.23 2318 -19.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.55 -0.50 7278 -38

4661 (OLCLY) オリエンランド 24.56 -0.94 3795 -7

8411 (MFG.N) みずほFG 4.51 -0.03 3485 31

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.14 -0.19 18760 -105

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.54 -0.11 4185 -36

7741 (HOCPY) HOYA 134.62 -1.75 20803 -137

6503 (MIELY) 三菱電機 34.54 -1.21 2669 -4.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.49 -0.21 2624 -21

7751 (CAJPY) キヤノン 32.20 -0.76 4976 -29

6273 (SMCAY) SMC 21.81 -0.06 67406 16

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.60 0.05 1329 -117.5

6146 (DSCSY) ディスコ 27.80 -1.20 42959 -791

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.26 -0.11 2204 -23.5

8053 (SSUMY) 住友商事 21.07 -0.54 3256 -25

6702 (FJTSY) 富士通 17.92 -0.62 2769 -17

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 71.60 -0.01 11064 -76

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.67 -0.03 5461 -85

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.06 0.00 1555 43

8002 (MARUY) 丸紅 157.06 -5.00 2427 -21

6723 (RNECY) ルネサス 6.86 0.22 2120 -36.5

6954 (FANUY) ファナック 13.37 -0.40 4132 -42

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.54 -0.20 3638 -31

8801 (MTSFY) 三井不動産 25.00 -0.70 1288 -10.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.94 -0.44 4163 -35

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.12 -0.15 3437 -32

6594 (NJDCY) 日本電産 4.60 -0.18 2843 -53

6857 (ATEYY) アドバンテスト 61.20 -2.10 9457 -57

4543 (TRUMY) テルモ 20.03 -0.53 3095 -21

8591 (IX.N) オリックス 111.50 0.56 3446 7

（時価総額上位50位、1ドル154.53円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.70 2272 156 7.37

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5254 357 7.29

8035 (TOELY) 東京エレク 76.60 23674 1069 4.73

2801 (KIKOY) キッコーマン 23.30 1800 75 4.35

9503 (KAEPY) 関西電力 8.25 2550 101.5 4.15

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.60 1329 -117.5 -8.12

7259 (ASEKY) アイシン精機 9.65 1491 -131.5 -8.10

3659 (NEXOY) ネクソン 15.37 2375 -197.5 -7.68

8750 (DLICY) 第一生命HD 25.20 3894 -322 -7.64

6752 (PCRHY) パナソニック 9.01 1392 -52.5 -3.63



「米国株式市場概況」（12日）

ＮＹＤＯＷ

終値：43910.98 前日比：-382.15

始値：44359.21 高値：44405.73 安値：43887.27

年初来高値：44293.13 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19281.40 前日比：-17.36

始値：19289.81 高値：19343.05 安値：19168.52

年初来高値：19298.76 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5983.99 前日比：-17.36

始値：6003.60 高値：6009.92 安値：5960.08

年初来高値：6001.35 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.567％ 米10年国債 4.428％



米国株式市場は反落。ダウ平均は382.15ドル安の43,910.98ドル、ナスダックは17.36ポ

イント安の19,281.40で取引を終了した。

過去最高値付近で様子見気配が強まり、寄り付き後、まちまち。新たな買い材料なく、

さらに、一時的な高値達成感などに利益確定売りに押され、相場は下落に転じた。その

後も、景気見通し改善や利下げ観測の緩和を背景とした長期金利の上昇を警戒し、終日

軟調に推移。明日に消費者物価指数（CPI）の発表を控えた警戒感も売り材料となり戻

り鈍く、終了。セクター別では、ソフトウエア・サービスが小幅上昇した一方、自動

車・自動車部品が大幅下落した。

テクノロジー会社のハネウエル（HON）は物言う投資家のヘッジファンド、エリオッ

ト・インベストメント・マネジメントが同社株保有を明らかにし、上昇。ソーシャルネ

ットワーク、フェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は物

言う投資家のバリューアクト・キャピタル・マネジメントによる同社株10億ドル相当の

取得が関係筋の話として明らかになり、上昇。肉食品メーカーのタイソン・フーズ（TS

N）は四半期決算でコストの低下や鶏肉の強い需要が収益に貢献、さらに第4四半期の調

整後の1株利益見通しが予想を上回り、上昇。

クラウドベースの商取引プラットフォームを提供するショッピファイ（SHOP）は第3四

半期決算で増収増益を発表、さらに年末商戦に向け楽観的見通しを示し、買われた。イ

ベント会社のライブ・ネーション（LYV）も好決算を好感した買いが継続。管理医療会

社のユナイテッドヘルス（UNH）は在宅介護などのヘルスケアサービスを提供するアメ

ディシス（AMED）の買収計画を巡り司法省が独禁法違反の疑いで訴訟を起こし阻止した

ため、売られた。アメディシス（AMED）も下落。

音楽配信のスポティファイ・テクノロジー（SPOT）は取引終了後に四半期決算を発表。

成長率が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》