*17:12JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は144円19銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付143円97銭 高値144円23銭 安値143円90銭 引け144円19銭

売買高総計22276枚

2年 466回 0.440％

5年 173回 0.581％

10年 376回 0.947％

20年 190回 1.780％

債券先物12月限は、143円97銭で取引を開始。米国の民間雇用者数の予想外の大幅増加を受けた金利上昇にともなう売りが先行し、143円90銭まで下げた。その後、日銀が金融政策の現状維持を発表し、安心感から買いが優勢になったといわれ、144円23銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が買われ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は4.17％、10年債は4.27％、30年債は4.47％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.41％、英国債は4.39％、オーストラリア10年債は4.50％、NZ10年債は4.50％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 欧州中央銀行(ECB)経済報告

・19:00 ユーロ圏・10月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.9％、9月：+1.7％）

・19:00 ユーロ圏・9月失業率（予想：6.4％、8月：6.4％）

・21:00 南ア・9月貿易収支（10月：+56億ランド）

・21:30 米・9月個人所得（前月比予想：+0.3％、8月：+0.2％）

・21:30 米・9月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.4％、8月：+0.2％）

・21:30 米・9月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.6％、8月：+2.7％）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：23.0万件、前回：22.7万件）

・21:30 米・7-9月期雇用コスト指数（前期比予想：+0.9％、4-6月期：+0.9％）

・22:45 米・10月シカゴ購買部協会景気指数（予想：47.0、9月：46.6）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》