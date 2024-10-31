*07:04JST 米国株式市場は下落、半導体が重し（30日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（30日）

DEC24

Ｏ 39315（ドル建て）

Ｈ 39805

Ｌ 39110

Ｃ 39385 大証比-105（イブニング比+115）

Vol 4983



DEC24

Ｏ 39215（円建て）

Ｈ 39730

Ｌ 39025

Ｃ 39295 大証比-195（イブニング比+25）

Vol 20723

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（30日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル153.31円換算）で、日立製作所＜6501＞、ゆうちょ銀行

＜7182＞、日本郵政＜6178＞、KDDI＜9433＞、日本電産＜6594＞、トヨタ自動車＜7203＞、小松製

作所＜6301＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 175.21 -0.82 2686 -25.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.56 0.06 1619 -10

8035 (TOELY) 東京エレク 77.90 -1.52 23886 -124

6758 (SONY.N) ソニー 17.98 0.13 2757 7

9432 (NTTYY) NTT 23.95 -0.07 147 -0.7

8058 (MTSUY) 三菱商事 18.68 -0.02 2864 16.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 48.15 -4.58 3691 -456

9983 (FRCOY) ファーストリテ 32.99 -0.16 50577 -63

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.87 0.41 9465 -78

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.41 0.05 5645 -35

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 100.43 0.78 7698 -29

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.77 0.05 3263 -7

8031 (MITSY) 三井物産 413.16 -3.84 3167 -27

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.31 0.10 9436 -61

4568 (DSNKY) 第一三共 32.71 0.45 5015 2

9433 (KDDIY) KDDI 15.65 0.00 4799 -55

7974 (NTDOY) 任天堂 13.18 -0.06 8083 -9

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.31 -0.33 5567 -4

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.80 -0.26 1574 -3.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.77 0.03 4222 -38

6902 (DNZOY) デンソー 14.25 0.25 2185 -16.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.91 -1.02 7331 -9

4661 (OLCLY) オリエンランド 23.77 0.11 3644 -13

8411 (MFG.N) みずほFG 4.23 0.01 3243 20

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.12 0.26 18581 -129

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.89 0.04 4259 8

7741 (HOCPY) HOYA 133.82 2.58 20516 -9

6503 (MIELY) 三菱電機 30.97 0.02 2374 -14

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.90 -0.22 2729 -24

7751 (CAJPY) キヤノン 33.12 0.07 5078 -37

6273 (SMCAY) SMC 21.78 0.36 66782 102

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.20 0.10 1257 -125.5

6146 (DSCSY) ディスコ 30.00 3.00 45993 673

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.46 -0.12 2217 -11.5

8053 (SSUMY) 住友商事 21.63 0.00 3316 -12

6702 (FJTSY) 富士通 19.38 -0.01 2971 -9

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 76.57 1.05 11739 129

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.73 -0.28 5436 -27

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 -1.00 1380 -47

8002 (MARUY) 丸紅 153.69 -1.81 2356 -9

6723 (RNECY) ルネサス 7.23 0.15 2217 -4

6954 (FANUY) ファナック 13.41 0.28 4112 -5

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.41 0.10 3436 -30

8801 (MTSFY) 三井不動産 25.80 -0.30 1318 -11

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.03 -0.36 3991 -37

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.06 0.08 3698 -25

6594 (NJDCY) 日本電産 5.27 -0.02 3232 -35

6857 (ATEYY) アドバンテスト 60.80 6.00 9321 726

4543 (TRUMY) テルモ 19.38 0.27 2971 -16.5

8591 (IX.N) オリックス 106.46 -0.36 3264 -7

（時価総額上位50位、1ドル153.31円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 5213 591 12.79

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2312 228 10.94

6857 (ATEYY) アドバンテスト 60.80 9321 726 8.45

4503 (ALPMY) アステラス製薬 12.30 1886 97 5.42

9104 (MSLOY) 商船三井 17.30 5305 239 4.72

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6501 (HTHIY) 日立製作所 48.15 3691 -456 -11.00

8750 (DLICY) 第一生命HD 22.80 3495 -365 -9.46

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.20 1257 -125.5 -9.08

6971 (KYOCY) 京セラ 10.52 1613 -143 -8.14

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.13 1553 -136 -8.05



「米国株式市場概況」（30日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42141.54 前日比：-91.51

始値：42249.81 高値：42457.92 安値：42141.54

年初来高値：43275.91 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18607.93 前日比：-104.82

始値：18731.69 高値：18785.50 安値：18598.24

年初来高値：18712.75 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5813.67 前日比：-19.25

始値：5832.65 高値：5850.94 安値：5811.28

年初来高値：5864.67 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.503％ 米10年国債 4.301％



米国株式市場は下落。ダウ平均は91.51ドル安の42,141.54ドル、ナスダックは104.82ポ

イント安の18,607.93で取引を終了した。

重機メーカー、キャタピラー（CAT）の下落がダウの重しとなり、寄り付き後、まちま

ち。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7－9月期国内総生産（GDP）も前四半

期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したためソフトランディング期待に相場は上昇し

た。しかし、長期金利の上昇が警戒されたほか半導体セクターが弱く、上値が抑制され

失速。終盤にかけて下落に転じ終了した。セクター別では、メディア・娯楽、耐久消費

財・アパレルが上昇した一方で、半導体・同製造装置、テクノロジー・ハード・機器が

下落した。

検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は人工知能（AI）投資が奏功し、クラ

ウドや検索部門が好調で、好決算を好感した買いが継続。ハンバーガーショップ・チェ

ーンを運営するシェイクシャック（SHAK）は第3四半期決算で調整後の1株当たり利益が

予想を上回り、上昇。写真・動画共有アプリのスナップ（SNAP）は第3四半期にユーザ

ー数の伸びが予想を上回ったほか、広告事業改革が奏功し、売上高が予想を上回ったた

め、上昇。ソーシャルネットワーク・プラットフォームを提供するレディット（RDDT）

は第3四半期決算で売上高が予想を上回り株式公開以降初めての黒字化、さらに、年末

商戦に向けて売上高が好調を維持するとの楽観的見通しが好感され、大幅高。

重機メーカーのキャタビラー（CAT）は在庫積み上がりに加え、高金利で世界的に建設

活動が停滞していると指摘し通年の売上高見通しを下方修正し、売られた。製薬会社の

イーライリリー（LLY）は肥満性治療薬の売り上げが予想を下回り、予想外に2024年の

業績見通しを下方修正し、下落。サーバーソリューション会社のスーパー・マイクロ・

コンピューター（SMCI）は監査法人のアーンスト・アンド・ヤング（EY）がガバナンス

と透明性に懸念があると辞任を発表し、警戒感に売られ、大幅安。

ソフトウエア会社のマイクロソフト（MSFT）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当

たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》